18 bin TL maaşlı Şahin konuştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın kuracağı partiye geçmesini istemediği isimler için Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nu (CYİK) tesis etmişti.





HEM MİLLETVEKİLİ EMEKLİLİĞİ HEM KOMİSYON ÜYELİĞİ





Ne görev süreleri ne de çalışma esasları belli olan kurul üyelerinin aylık ücreti 18 bin lira. Milletvekilliğinden 12 bin lira emekli aylığı alan isimlerin ayrıca 18 bin lira maaş alması sosyal medyada infiale sebep olmuştu.





CYİK üyelerinden biri olan Mehmet Ali Şahin tam da Erdoğan'ın beklediği şekilde yeni parti kurma hazırlığındaki eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ı hedef aldı.





Erdoğan'ın 18 bin lira maaş tahsis ettiği Mehmet Ali Şahin Karabük'te Babacan ve Gül'ü hedef aldı.

"BABACAN PARTİ KURMASAYDI DAHA İYİ OLURDU"





Şahin, “Şahsen sevdiğimiz bir arkadaşımızdır, böyle bir davranış içerisinde olmasaydı çok daha iyi olurdu.” yorumunda bulundu.





Kurban Bayramı’nı geçirdiği Karabük’te gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şahin, yeni parti kurulması konusunda da en somut adımın Babacan tarafından atıldığını söyledi.





“Partiden istifa etti. 1-2 basın açıklaması olmuş çalışmayı yapıyoruz diye. Böyle bir davranış içerisinde olmasaydı çok daha iyi olurdu." diyen Şahin, gerekçelerini şöyle sıraladı: "Çünkü aynı kabinede görev yaptık. Şahsen sevdiğimiz genç bir arkadaşımızdır. Öyle bir çıkış yapmasından dolayı üzüntü duyuyoruz.”





ŞAHİN: BUNLARIN TÜRKİYE'DE YÖNETİME GELMELERİ MÜMKÜN DEĞİL





AKP’nin kurucularından, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da yeni parti hazırlığında olduğuna işaret eden Şahin, “Bunların Türkiye'de yönetime gelmeleri mümkün değildir. Çünkü yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iktidar olmak için yüzde 50 artı bir öngörüyor. Bunlar ne kadar oy alacak?" sorusunu yöneltti.





Şahin, "Bizden biraz koparacaklarını umuyor. Peki ne yapmış olurlar? 2023’e gelmiş olalım, parti kurabilirler, belki cumhurbaşkanına aday çıkarabilirler. Yıllardır Erdoğan'la yola çıkmış ve Türkiye'ye hizmet etmiş olan bu arkadaşlarımız Erdoğan'sız bir Türkiye projesine destek vermiş olmaları üzüntümüz arttırıyor. Bir netice almaları mümkün değil.” diye konuştu.





"ABDULLAH GÜL'Ü CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK ÇIKARABİLİRLER"





Abdullah Gül’ün kurulacak yeni partilerde rolüne dair iddialara da değinen Şahin, şunları söyledi: "İddia diyoruz, çünkü elimizde bir veri yok. Belki 2023'te yeni kuracakları partinin adayı olarak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bulunduğu Millet İttifakı ile temasa geçerek Abdullah beyin cumhurbaşkanı aday olmasını düşünüyor olabilirler." dedi.





Şahin, "Ancak köprünün altından çok sular geçti. Cumhuriyet Halk Partisi artık Abdullah Gül'e oynamaz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki başarısı başka arayışlara iter Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Dolayısıyla bu yeni partinin Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı yapması ve bu hedefe ulaşması pek mümkün görünmüyor.” değerlendirmesinde bulundu.