TEMA'dan ürküten 'Kaz Dağları' açıklaması: İşte o rakam...

TEMA Vakfı, Kirazlı Altın Madeni için kesilen ağaç sayısına ilişkin tartışmaları yanıtladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Söylendiği gibi 195 bin değil, 13 bin ağaç kesildi" derken, TEMA Vakfı, kesilen ağaç sayısını ağaçların çapına bakmaksızın, mevzuattaki ağaç tanımına uygun olarak hesapladı. Buna göre toplam bin 997 hektarlık maden sahasının ve 600 hektarlık ÇED izinli alanının sadece 204 hektarlık kısmında en az 195 bin ağaç kesildi.





'500 BİN KİŞİ ADINA YANIT TALEP EDİYORUZ'





TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar TEMA Vakfı’na sorularımızı cevaplayan resmi bir bilgi ulaşmadı. Diğer yandan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada madene ait onaylı ÇED sahasında kesilen ağaç sayısının 13.400 adet olduğu belirtildi. Bu aradaki farkın netleşmesi için 'Kirazlı altın madeni projesi için onaylanan ÇED alanının 204 hektarlık kısmında 0-8 cm, 8-20 cm ve 20 cm üzerindeki çaplarda kaç adet ağaç kesilmiştir?' sorumuza ilgili makamlarca yanıt verilmesini istiyoruz. Sorumuzu 800.000’i aşkın gönüllümüz ve imza kampanyamızı bugün itibarıyla imzalayan 500.000 kişi adına yöneltiyoruz” dedi.





EN AZ 195 BİN





Ataç, "Mevzuatta, en az sekiz metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi olan, odunsu bitkiler, yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç olarak tanımlanıyor. TEMA Vakfı, kesilen ağaç sayısını ağaçların çapına bakmaksızın, mevzuattaki ağaç tanımına uygun olarak hesapladı. Buna göre toplam 1.997 hektarlık maden sahasının ve 600 hektarlık ÇED izinli alanının sadece 204 hektarlık kısmında en az 195.000 ağaç kesildi. Ayrıca konu TEMA Vakfı tarafından 1 Temmuz itibariyle resmi olarak gündeme getirilmiş olmasına rağmen kesimler halen devam ediyor" diye konuştu.