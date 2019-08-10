Samanyolu Haber /Gündem / 'Kaz Dağı'na dikkat çeken çocuğun sözünü kesen sunucudan açıklama /10 Ağustos 2019 12:26

'Kaz Dağı'na dikkat çeken çocuğun sözünü kesen sunucudan açıklama

TRT Çocuk'ta yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak "Kaz Dağları'na zarar veriliyor" diyen 9 yaşındaki Utku isimli çocuğun sözünü kesen sunucu Gözde Çevik'ten açıklama geldi.

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına yönelik tepkiler sürerken, konu dün son olarak TRT Çocuk’ta gündeme geldi.

Kanalda yayımlanan bir programa bağlanan 9 yaşındaki Utku isimli çocuğun sözü, "Bir şey söylemek istiyorum, Kaz Dağlarımıza şu anda çok büyük bir zarar verilmekte" demesinin ardından sunucu tarafından kesilmiş, reji ekibi de telefonun sesini kısmıştı. 

Olayın sosyal medya tepki çekmesinin ve medyada yer almasının ardından programın sunuculuğunu yapan Gözde Çevik bir açıklama yaparak kendisini savundu.

Programdan 'gözyaşları içinde' çıktığını belirten Çevik şu ifadeleri kullandı:

"Nereden bilebilirdim ki TRT Çocuk'un hiçbir zaman konusu olmayan gündelik tartışmaların benim programımda dile getirileceğini, nereden bilebilirdim ki çevre duyarlılığını çocuklara en iyi anlatan kanalıma tam da bu konuda eleştiriler geleceğini...

Sosyal medyada bu şekilde gündeme geldiğim için üzgünüm... 

Bırakalım da Türkiye'nin ortak değeri TRT Çocuk, siyasetten, günlük tartışmalardan uzak dursun. 

Ben, o tertemiz çocuklar sayesinde neşe dolu bir hayat geçiriyorum. 

Tartışmalarınızı bizden ve çocuklarımızdan uzak tutun. 

Biz size rağmen gülmeye, eğlenmeye, bunları yaparken de öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz. 

Bugüne kadar oluğu gibi bundan sonra da gündelik tartışmalarınızın bir parçası olmayacağız. 

Son olarak; sosyal medya üzerinden küfür eden hakaret edenleri çocukların gülen yüzü hatrına umursamıyorum."

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