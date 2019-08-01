[ANALİZ] 30 milyar dolarlık sır

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- 6 Temmuz'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine getirilen Murat Uysal döviz rezervini artırma iradesine sahip olduklarını söyledi.





HALUK BÜRÜMCEKCİ HESAPLADI





Ancak iktisatçı Haluk Bürümcekçi’nin hesaplamalarına göre, TCMB’nin net rezervlerinde açıklanamayan düşüş ilk yarıda 30 milyar doları aştı.





Reeskont alışlarından 10,7 dolar, bankalarla yapılan swap (döviz-TL takası) işlemlerinden 13,9 milyar dolar, Hazine’nin aldığı borçtan 6,5 milyar dolar, bankalara verilen TL depo karşılığından 1,9 milyar dolar gelmişti.





Kamu enerji şirketlerine satışlardan ise 4,1 milyar dolar gittiğine işaret eden Bürümcekci brüt döviz rezervlerinde 30,1 milyar dolarlık açıklanamayan bir düşüş olduğunu belirtti.





İktisatçı Haluk Bürümcekci'nin yaptığı hesaplamaya göre Merkez Bankası'nın döviz rezervleri olması gerekenden 30 milyar dolar daha az.

BRÜT REZERV ALTIN DAHİL 95 MİLYAR DOLAR





Merkez Bankası verilerine göre haziran sonu itibarıyla 72 milyar doları döviz, 23 milyar doları altın olmak üzere 95 milyar dolar brüt rezerve sahip. Aynı dönemde net rezervler ise altın hariç 17 milyar dolara geriledi.





Brüt rezervlerin Bürümcekci'nin dikkat çektiği rakamlar ilave edildiğinde 125 milyar doları bulması gerekiyordu.





30 milyar dolar gibi yüksek bir meblağın kayıp olduğunu gösteren hesaplamalara dair Merkez Bankası şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.





6 Temmuz'da Saray darbesi ile Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen Murat Uysal ilk toplantıda haftalık repo faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi. Erdoğan, Uysal'ın selefi Murat Çetinkaya'yı faizi indirmediği için kanuna rağmen görevden aldığını açıklamıştı.





SEÇİM HARCAMALARI İÇİN Mİ KULLANILDI?





Hükümet Merkez Bankası'nda "ihtiyat akçesi" olarak tutulan 46 milyar liranın 23 milyar lirasını da harcadı. "Kefen parası" olarak nitelenen ihtiyat akçesi kamuya iş yapan müteahhitlerin gecikmiş alacaklarının ödenmesi için kullanıldı.





Döviz rezervlerindeki 30 milyar dolarlık sır ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ve akabinde 23 Haziran'da İstanbul'da tekrar edilen seçimler için yapılan harcamalar arasında irtibat olabileceği iddia ediliyor.