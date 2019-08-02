Samanyolu Haber /Gündem / Sigara fiyatlarına zam geldi: İşte zam oranı... /02 Ağustos 2019 22:42

Sigara fiyatlarına zam geldi: İşte zam oranı...

Elektriğe ve doğalgaza gelen zamlardan sonra sigara fiyatları da arttı.

SHABER3.COM

British American Tobacco (BAT) grubunun sattığı sigaraların fiyatları değişti. BAT Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde sigaralara paket başına 3 TL zam geldiği belirtildi. Zamlı fiyatlar 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.
 
Philip Morris'de de sigara fiyatlarıyla ilgili zammın yarın sabah itibarı ile netleşeceği öğrenildi.

Sigara fiyatlarına ise en son Temmuz ayının ilk günlerinde Gelir İdaresi, sigarada ÖTV miktarına artış yapması ile zam gelmişti.
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