Sigara fiyatlarına zam geldi: İşte zam oranı...

British American Tobacco (BAT) grubunun sattığı sigaraların fiyatları değişti. BAT Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde sigaralara paket başına 3 TL zam geldiği belirtildi. Zamlı fiyatlar 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Philip Morris'de de sigara fiyatlarıyla ilgili zammın yarın sabah itibarı ile netleşeceği öğrenildi.





Sigara fiyatlarına ise en son Temmuz ayının ilk günlerinde Gelir İdaresi, sigarada ÖTV miktarına artış yapması ile zam gelmişti.