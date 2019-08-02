Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan 'kurban' uyarısı /02 Ağustos 2019 23:06

Ekrem İmamoğlu'ndan 'kurban' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurban satış ve kesim alanlarını denetledi. İmamoğlu, vatandaşlara kurbanlarını sokak aralarında kesmemeleri uyarısında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurban satış ve kesim alanlarını denetledi. İmamoğlu, vatandaşlara kurbanlarını sokak aralarında kesmemeleri uyarısında bulundu.
 
İBB Başkanı İmamoğlu, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki kurban kesim ve satış alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Satış alanlarındaki hayvan sahipleriyle de görüşen İmamoğlu sembolik pazarlık yaptı. Daha sonra gazetecilere Kurban Bayramı hazırlıkları hakkında bilgi veren İmamoğlu, vatandaşlara sokaklarda kurban kesimi yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çocukların da kurban kesim alanlarına getirilmemesini isteyen İmamoğlu, "En sağlıklı şekilde geçmesini diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle kesim noktalarında çok fazla insan yığılmaması, belli yaştaki çocukların götürülmemesi makbuldür, diye düşünüyorum. Çok sayıda kesim aynı anda yapılmaktadır. Vekalet vererek süreci yönetebilirsiniz. Herkesin o ortamda bulunmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Allah kabul etsin. Kurban bayramımız mübarek olsun.
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