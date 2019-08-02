[ANALİZ] Ulusalcıların YAŞ çatlağından sızan itiraflar...

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- 2019 yılı ağustos dönemi Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile 14 general ve amiral üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmişti.







Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yerinde kaldı.

12 generalin görev süreleri bir yıl uzatıldı.





313 albayın görevleri iki yıl süreyle uzatıldı. 241 general amiral sayısı 30 Ağustos'ta 233’e inecek. 12 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.





Bir general yaş haddi sebebiyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi.





ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARINDA YARGILANAN İSİMLER MEMNUN DEĞİL





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan YAŞ kararlarına Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’e yakın isimler arasında sevinen de var “kabul edilebilir değil.” diyen de var.





Ergenekon ve Balyoz davalarından yargılanan emekli generaller, Perinçek’e ait Aydınlık gazetesi ve Ulusal TV’nin yayın çizgisinin aksine YAŞ kararlarını kendileri açısından “fiyasko” dile niteledi. .





Zeytin Dalı Harekâtında görev yapan bazı subayların görev sürelerinin dolmamasına rağmen emekli edildiğini belirten emekli kurmay albay Mustafa Önsel, Odatv’ye verdiği mülakatta YAŞ üyelerini ima ederek şöyle dedi: "Kimlere 'öpücük' gönderiyorsunuz?”





Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz da YAŞ kararları için, “Makul bulmak mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.





TÜRKŞEN: YANGINDAN MAL MI KAÇIRIYORSUNUZ?





Emekli kurmay albay Ali Türkşen de şahsi Twitter hesabında, “Bekleme süresi dolmadığı halde kadrosuzluktan emekli edecek ne gördünüz acaba? Bu ne telaş, yangından mal mı kaçırıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.





Emekli deniz kurmay albay Bora Serdar da karar için, “TSK’nın içine ‘politika kurdu’ girdiğinde ülke için ne denli korkunç durumlar yaşandığına tarih tanıktır.” yorumunda bulundu.





Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, “YAŞ kararları kabul edilebilir değil.” dedi.





Erdoğan, 2019 yılı ağustos dönemi Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzalarken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de masada hazır bulundu.





Askeri kaynaklara atıf yaparak özel haberlere imza atan Odatv yazarı Müyesser Yıldız, YAŞ’ta İsmail Metin Temel ayrıntısına dikkati çekti.





2’nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, 2018 yılı aralık ayında görevden azledilerek Genelkurmay'da kızak bir göreve çekilmişti. Yıldız, son YAŞ kararları ile Orgeneral Temel’in silah arkadaşlarının da tasfiye edildiğini kaydetti.





MÜYESSER YILDIZ'IN İDDİASI: ÜÇ ORDUNUN İÇİ BOŞALTILDI

Yıldız, 2’inci Ordu gibi Ege Ordu ve 3’üncü Ordu komutanlıklarının içinin boşaltılmasını manidar buldu.





Buna göre Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, kadrosuzluk sebebiyle emekli edildi. Yıldız, Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın emekliye sevk edilmesiyle 3’üncü Ordu Komutanlığı’nın da boşaltıldığı görüşünde.





“YAŞ'ta İsmail Metin Temel'in durumu çok merak ediliyordu.” diyen Yıldız, akabinde Temel'in durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını, kızak görevde kalmaya devam edeceğini, fakat ona yakınlığı ile bilinen Tümgeneral Hakan Atınç ve Mustafa Barut emekli edildiğinin altını çizdi.





16 Temmuz 2016'da emekli olduğu halde İstanbul'da askeri birliğe girip SAT komandolarına işkence yaptığı iddia edilen Ali Türkşen, YAŞ kararlarını, "Bugünden itibaren 20 yıl sayın." diye yorumladı.





Yıldız normal bekleme süresini tamamlayıp kadrosuzluktan emekli edilen Tuğgeneral Celalettin Bacanlı’nın emekliliğine de dikkati çekti.





Bacanlı son olarak Milli Savunma Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı görevini ifa ediyordu.





Yıldız, bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluktan emekli edilen Tuğgeneral Sırrı Yılmaz için, “Balyoz kumpasında 3 yıl hapis yatmış, önceki yıl KKK Lojistik Başkanı olmuştu.” ifadelerini kullandı.





15 TEMMUZ RAPORUNU HAZIRLAYAN GENERAL DE GİTTİ





Emekliye sevk edilen Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu’nun 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra Genelkurmay'da yaşananlarla ilgili idari tahkikat raporunu hazırlayan heyetin başında bulunduğunu belirten Odatv yazarı Yıldız, “Genelkurmay Çatı Davası'nın önemli dayanakları arasında yer alan bu rapor Kaynak Yayınları tarafından da kitaplaştırılmıştı.” dedi.





Yıldız, Kara Havacılık Komutanı Osman Dirmencioğlu'nun emekliye sevk edilmesini de “başarının cezalandırılması” diye yorumladı.





“Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli edilen isimler de oldukça dikkat çekici.” diyen Yıldız, Korgeneral Nihat Kökmen hakkında bazı bilgiler verdi.







Buna göre Kökmen 15 Temmuz gecesi İstanbul'da Mehmet Şanver'in kızının düğünündeydi.





Aynı arabayla Eskişehir'e gittikleri diğer isimler tutuklanırken, dönemin Hava Savunma Komutanı olan Kökmen görevde kaldığı gibi sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi. Ardından yurtdışı göreve gönderildi.





Akıncı davasında tanık olarak dinlenmesine karar verilen, ama gelmediği için dinlenemeyen Kökmen, 16 Temmuz'da Akıncı Üssü'nün bombalanması faaliyetini yürüten isimdi.





YAŞ'ta bir general yaş haddi sebebiyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekli edildi.





KORGENERAL YILMAZ ÖZKAYA DA EMEKLİ OLDU





Yıldız emekli edilen bir diğer isim olan Korgeneral Yılmaz Özkaya için, “15 Temmuz gecesi Dalaman'da tatildeydi. Sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda oluşturulan İdari Tahkikat Heyeti'nde görev alan Özkaya hakkında Dalaman'da yaşananlarla ilgili olarak 2018'de soruşturma açıldı.” dedi.





Yıldız, “15-16 Temmuz'da Eskişehir'deki Harekat Merkezi'nde Nihat Kökmen ve Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na bağlı olarak görev yapan ve kritik radar kayıtlarından sorumlu olan Tuğgeneral Ahmet Biçer ile İmdat Bahri Biber de emekli edilen isimler arasında yer aldı.” bilgisini verdi.





Yıldız, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın “Hainlerin uçaklarını vurun.” talimatı için yazılı talimat isteyen komutan olarak bilinen Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldığını da not etti.





DENİZ'DE BALYOZ DAVASI SANIKLARI EMEKLİ EDİLDİ





Müyesser Yıldız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda dikkat çekici emeklilikler olduğunu belirttiği makalede, “Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edilen 7 Tuğgamiralden 4'ü Balyoz kumpasında hapis yatan isimler.” dedi.





Yıldız şöyle devam etti. “Bunlardan Tuğgamiral Bülent Olcay geçen yıla kadar Sahil Güvenlik Komutanı’ydı. Bu komutanlığın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasından sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na dönmüştü.





Emekli edilen amirallerden Berker Emre Tok, Cemalettin Bozdağ ve Şafak Duruer’in önemli görevler üstlendiğine işaret eden Yıldıç. “Şu tablodan sonra gel de bir kez daha ‘TSK nereye?’ diye sorma!” ifadelerini kullandı.





28 Şubat post-modern darbesi için "Bin yıl sürecek." diyen eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu (ortada), eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt (solda) ve eski 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon (sağda) 15 günde bir toplanan Encümen-i Daniş'in üyesi.





AYDINLIK’IN YAYIN YÖNETMENİNDEN İLGİNÇ TWEETLER





Doğu Perinçek’in yayın organı Aydınlık gazetesinin genel yayın yönetmeni Tevfik Kadan ise, Balyoz ve Ergenekon davalarında yargılanan birçok denizci ismin terfi ettirildiğini söyledi.





Sosyal medya hesabında YAŞ kararlarını değerlendiren Kadan, “Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili yapılan olumsuz yorumları şaşkınlıkla izliyorum. Kara ve Hava Kuvvetleri’ni iyi tanımıyorum, ama Deniz Kuvvetleri için yapabileceğim bazı yorumlar var…” dedi.





Terfi listelerindeki isimleri tek tek yazan Tevfik Kadan gazeteci-haber kaynağı sınırlarını aşan ilginç bilgiler verdi:





1) Tüma. Yankı Bağcıoğlu: İstanbul Askeri Casusluk Davası’nda hedef alındı. 3 yıl hapis yattı. Kumpas çökünce Harekat Başkanı oldu. Mavi Vatan Tatbikatı’nı yöneten isimdi.





2) Tuğa. Emre Sezenler: Ben bir Harbiyeliyken Deniz Harp Okulu’nda Tabur Komutanı’ydı. Tüm Harbiyelilerin ileride olmak istediği gibi bir subaydı. Poyrazköy kumpasında ilk alınanlardandı. 3 yıl yattı. Daha albayken amiral rütbesi takarak Birleşik Görev Kuvveti’ni komuta etti.





3) Tuğa. Rafet Oktar: Balyoz kumpasıyla hedef alındı. 3.5 yıl hapis yattı. Astları tarafından daima örnek alınan bir subaydı. Komutanları da liyakat sırasının en başlarına yazdı.





4) Tuğa. Ramis Akın: Deniz Kuvvetlerimizin beyinlerindenden ARMERKOM’un komutanı. GENESİS’in sayılı isimlerinden. Daha ne yazalım.





GAZETECİ TEVFİK KADAN, AMİRALE KEFİL OLDU!





5) Tuğa. Refik Levent Tezcan: TCG Kalkan’ın komutanıydı. Balyoz kumpasıyla hedef alındı. Vardiya Bizde’yle birlikte arkadaşlarını, komutanlarını hiç yalnız bırakmadı.





6) Tuğa. Özcan Altunbulak: ‘TCG Salihreis Toplantı Tutanağı’yla en çirkin iftiralara uğradı. İzmir Askeri Casusluk Davası’ndan yargılandı.





7) Tuğa. İmran Demirbilek: Askeri Casusluk’tan yargılandı. Türkiye’nin ilk Çok Maksatlı Amfibi Çıkarma Gemisi TCG Anadolu projesinin başındaki isimlerden.





8) Tuğa. Fuat Gedik: Komutanımızı tanıma fırsatım olmadı ama çok değerli bir komutanımdan şunu duydum: “Kefilim.” Benim için yeterli.





9) Görev süresi uzatılanlara bakıyoruz. Aydın Eken, Yalçın Payal gibi amirallerimiz var. Biri Tersane Komutanı, Reis Sınıfı Denizaltıları yapıyor; diğeri Deniz Harp Okulu Komutanı, geleceğimizi inşa ediyor. Bunlardan daha stratejik bir görev var mı?





Kadan isimleri sıraladıktan sonra, “Sözün kısası şu: Deniz Kuvvetlerimiz bu terfilerle birlikte yeni döneme çok daha güçlenerek, çok daha dinamik girecektir. Yaygara koparmaya gerek yok.” dedi.





Ergenekon Davası'nda hapis yatan Doğu Perinçek ile AKP lideri Erdoğan'ın 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmek için tesis ettikleri ittifakın izleri son YAŞ kararlarına da aksetti.





ERDOĞAN-PERİNÇEK İTTİFAKI





Ulusacıların YAŞ kararlarına dair yaptığı değerlendirmeler Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Erdoğan’ın 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmek için kimlerle ittifak kurduğunu tereddüte mahal bırakmayacak şekilde gözler önüne seriyor.





Erdoğan-Perinçek ittifakında taraflar YAŞ’ta "kazan-kazan" taktiği ile hareket etti.





Diğer tarafta F-35 taarruz uçağı için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden savaş pilotları YAŞ’ın imzalandığı gün Türkiye’ye geri gönderildi.





Amerikan Lockheed Martin şirketi F-35 tedarik zincirinden Türkiye’yi çıkarırken, parası ödenen dört uçağın teslimatı ise şimdilik muamma.





Erdoğan-Perinçek ittifakı kazanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dolayısıyla Türkiye kaybetmeye devam ediyor.



