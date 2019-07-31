Samanyolu Haber /Gündem / Yeni parti kuracak olan Ali Babacan'dan 'vekil transferi' yorumu /31 Temmuz 2019 10:07

Yeni parti kuracak olan Ali Babacan'dan 'vekil transferi' yorumu

Yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Ali Babacan'ın milletvekili transferi konusunda dikkat çeken açıklamada bulunarak "Bize yük olurlar" dediği iddia edildi.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğini aldığı iddia edilen Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti çalışmaları devam ederken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgilerini aktardı. Selvi, milletvekili transferine sıcak bakmadığını belirten Ali Babacan'ın "Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar" dediği iddia edildi.

Selvi, Hürriyet'te "Siyasette yeni oyun planı" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni parti hazırlıklarını sürdüren Babacan ile ilgili yazdığı kulis bilgisi şöyle:

"Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan cephesinde de gelişmeler var. Babacan'ın milletvekili transferine sıcak bakmadığı biliniyordu. Babacan'ın 'Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar' dediği ifade ediliyor. Milletvekili transferi peşinde değil ama bazı özel görüşmeler yaptığı biliniyor. Babacan'ın AK Parti'den ayrılanlar şeklinde bir parti kurmak yerine liberal, merkez sağ ve soldan yeni beyinleri siyasete taşımayı amaçladığı söyleniyor. Babacan'ın bir yandan da Erdoğan'ı kolladığı ifade ediliyor. Birlikte yola çıktıkları isimlere göre Babacan'ın Erdoğan faktörünü daha çok dikkate aldığı söyleniyor.
Bu arada Babacan'ın parti programı da konuşulmaya başlandı. Parlamenter sistemi esas alacak olan Babacan'ın kamuoyunun karşısına alternatifli öneriyle çıkması bekleniyor.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem.
Denge ve denetleme mekanizmaları yeniden düzenlenmiş başkanlık sistemi.
Babacan'ı ön plana çıkaran ekonomideki başarısı oldu. Yeni partide de ekonominin önplana çıkması bekleniyor. Ancak Babacan'ın sadece ekonomi değil, 'ekonominin önünü açan bir siyasal sistem' önerisi yapacağı söyleniyor."
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