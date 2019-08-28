Samanyolu Haber /Gündem / Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün AKP’den istifa etti /28 Ağustos 2019 17:31

Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün AKP’den istifa etti

Kemal Öztürk, Ali Babacan’ın liderlik ettiği yeni siyasi hareket içerisinde yer alacak bazı siyasetçilerin Yargıtay'a başvurarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa ettiğini söyledi.

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Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapan, Anadolu Ajansı'nın (AA) eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, Haber Türk TV'de katıldığı programda yeni parti çalışmalarına dair kulis bilgileri verdi.

PİYASADAKİ İSİMLERİN HİÇBİRİ DEĞİL

Ali Babacan ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başını çektiği yeni parti çalışmaları için, “Kasım sonu, aralık başı partiyi açıklayacaklar.” diyen Öztürk, “Partinin ismi konusunda netlik yok. Hatta piyasada dolaşan isimlerden hiçbiri değil. İsim konusunda çalışmalar devam ediyor.” diye konuştu.

AYRILMAK İÇİN YARGITAY'A BAŞVURDULAR

Yeni siyasi hareketin, partinin üst düzey kadrosunu oluşturmaya çalıştığını söyleyen Öztürk, hareket içerisinde yer alacak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) mensup siyasetçiler ile ilgili, “Bazıları Yargıtay'a başvurarak partiden istifa etti. Fakat henüz kamuoyuna deklare etmiyorlar.” dedi. 

Sunucunun hangi siyasetçilerin AKP’den ayrıldığını sorması üzerine bazılarını bilmediğini belirten Kemal Öztürk; Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Beşir Atalay isimlerini dile getirdi.
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