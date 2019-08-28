Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil torpil mesajını paylaşıp sildi /28 Ağustos 2019 17:15

AKP'li vekil torpil mesajını paylaşıp sildi

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, kendisinden zabıt kâtipliği alımı amacıyla yapılacak mülakat için torpil isteyen kişinin mesajını yanlışlıkla Whatsapp durumundan paylaştı. Daha sonra durumu fark eden Canbey paylaşımını sildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kendisinden torpil isteyen kişinin mesajını paylaşmasıyla tartışmaya sebep oldu.


Gaziantep GAP Gazetesi'nde yer alan habere göre, daha önce Basın İlan Kurumu’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan AKP'li vekil Mustafa Canbey, kendisinden Gönen Adliyesi ve Marmara Adası zabıt kâtipliği alımı için 9 Eylül'de yapılacak mülakat sınavında yardımcı olmasını isteyen Burcu isimli bir kadının mesajını yanlışlıkla Whatsapp durumundan paylaştı.



Kendisine “Mustafa Amca” diye hitap eden ve yardımcı olması için TC kimlik numarasını veren "Burcu" isimli kadının mesajını olduğu gibi yayınlayan ve telefon rehberine ekli yüzlerce kişinin fark ettiği durumu kendisini arayanlar sayesinde öğrenen Canbey, dakikalar sonra söz konusu paylaşımını sildi.
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