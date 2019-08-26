SAMANYOLUHABER | ANALİZ- İstanbul’un tarihi Karaköy semtinde "Salıpazarı Kruvaziyer Liman Projesi" ya da "Galataport" diye bilinen projenin nihai hâlini Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile ortağı Bilgili Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili bugün gazetecilere anlattı.







İki ismin 2013 yılında 702 milyon dolar bedelle kazandıkları ihalenin üzerinden altı yıl geçti.





“Galataport” 2005’te dönemin başbakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yahudi işadamı Sami Ofer’e bedelsiz devredildiğinde yer yerinden oynamıştı.





Galataport ihalesini Serdar Bilgili (ön sırada, sol başta), ortağı Ferit Şahenk (ön sırada, sağ başta) ile birlikte kazanmıştı.





ERDOĞAN, SAMİ OFER’E BEDELSİZ VERMİŞTİ





İnfial üzerine Erdoğan, Başbakanlık’ın arka kapısından aldığı Ofer’e verdiği sözlere rağmen projede geri adım atmak mecburiyetinde kalmıştı.





O günden sonra sivil toplum kuruluşları ve çevreciler 1’inci derece SİT alanı olarak tescil edilmiş bir mahalde yapılacak en küçük hatanın telafisi olmayacağı için Galataport’a diğer ihalelerden daha fazla dikkat kesildi.





26 Ağustos 2019 Pazartesi günü gösterilen maketler tarihi dokuya zarar verilmeyeceğine dair sözlerine tutulmadığını gözler önüne serdi.





İki sene önce ilk kazma vurulduğunda herkesin gözü önünde tarihi Karaköy Yolcu Salonu ve Paket Postanesi’nin yerle bir edilmişti.





Karaköy ile özdeşleşmiş iki binanın yıkımı ile başlayan tarih katliamı rant odaklı mimari proje ile devam ediyor.





Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk (soldan 3'üncü), Karaköy'e ikinci bir kaçak kat atacağı proje için "Ustalık dönemi eserimiz." dedi.





ŞAHENK: USTALIK DÖNEMİ ESERİMİZ

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk, “Bizim ustalık dönemi eserimiz” diye nitelediği Galataport'ta devasa çelik kolonlar üzerinde yükselecek “ucube” binaların ne olduğuna hiç temas etmedi.





Binaların üzerine inşâ edilen kaçak katları andıran ucube yapıya Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumların nasıl onay verdiği ise meçhul!





Limanın arka sahasında yükselecek binalar bölgenin silüetini tamamen değiştireceği gibi Karaköy’ün Cenevizlilerden kalma karakteristik izlerini de ortadan kaldıracak.





Karaköy Limanı’nın tarihi kimliğinin üzerine adeta devasa bir “gecekondu” inşâ ediliyor.





Galataport için bütün bina emsalleri hiçe sayıldı. Denizin doldurulmasına da müsaade edildi.





DENİZ DE DOLDURULUYOR





Karaköy İskelesi’nden başlayan ve Fındıklı’ya kadar uzanan 1,2 kilometrelik sahil şeridinde Marmara Denizi de doldurulacak.





Dolgu sahasının üzerinde lüks markaların satılacağı alışveriş merkezi, oteller, ofisler ve villalar yer alacak. Bu kadar lüks ve pahalı dükkanların yer alacağı bölge ise “Karaköy sahilini halka açıyoruz!” diye tanıtılıyor.





Proje bittiğinde dar ve orta gelirli bir kişinin bir fincan kahvenin 50-60 lira olacağı cafelerin önünde dahi geçemeyeceği görülecek! Zira birkaç saatlik otopark ücreti neredeyse bir aylık İstanbulkart ücretine denk düşecek.





RANT İÇİN SİT ALANINDAN TURİZM ALANINA...





1993 yılında Karaköy, Tophane ve Salı Pazarı bölgesi “kentsel sit alanı” olarak ilan edilmişti.





Kentsel sit alanları “Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının birlikte bulundukları alanlar.” diye tarif ediliyor.





AKP hükümeti aynı alanı “turizm bölgesi” olarak ilan ederek Karaköy’e gecekondu-portun önünü açmış oldu.





Bölge artık imara ve ranta açık hale getirildi.





Galataport'un maketinde görülen devasa çelik sütunların büyüklüğü beş katlı apartmandan daha yüksek olan kruvaziyer gemileri ile kıyaslayarak tahmin edilebilir. Gemiler ucube binanın yanında oyuncak gibi kalıyor.





VERİLEN SÖZLER UNUTULDU





İhalede ve hemen akabinde tescilli binaların restorasyonuyla tarihî binaların şehre yeniden kazandırılacağı ifade edilse de bu yönde şu ana kadar elle tutulur tek adım atılmadı.





Koruma Kurulu tarihi binaların yıkılmasından sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunsa da AKP hükümeti suç duyurularını sümen altı etti.





Suç duyurusunun altında dönemin Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan’ın imzası olmasına rağmen bölgede yıkım devam etti. AKP kendi belediye başkanının itirazına rağmen projeyi devam ettirdi.





Karaköy’ü “şehrin en müstesna sahası” olarak tanımlayan mimar Korhan Gümüş, Ahval’e verdiği mülakatta, Galataport’u “mimarlık mezarlığı” diye tanımlamıştı.





Doğuş-Bilgili ortaklığı devasa çelik kazıklar üzerinde ikinci bir Karaköy inşâ ederek bölgenin silüetini tamamen değiştiriyor.





TARİHİ MİRASIN ÜZERİNE GECEKONDU-PORT





Tarihi bir miras üzerinde sadece gayrimenkul yatırımı perspektifinden bir dönüşüm kararı alındı.





Karaköy, İstanbul’un en önemli referans noktalarından Gecekondu-port ile tarih-mekân ilişkisi tahribata uğruyor.







Şahenk-Bilgili ortaklığı Galataport’u 49 yıllığına işletecek. “Yüzen şehir” diye nitelenen kruvaziyer gemilerden ilki 2020 yılının nisan ayında Karaköy’e yanaşacak.





Halka ait bir eşsiz bir değerin rantı ise belli bir zümre tarafından paylaşılacak.





Karaköy-Fındıklı arasındaki 1,2 kilometrelik mesafede taş üstünde taş bırakılmadı.





METREKARE FİYATLARI YÜZDE 500 ARTTI





Daha şimdiden Karaköy’de metrekare fiyatları binanın mahiyeti ve konumuna göre yüzde 60 ila yüzde 500 arasında değişen oranlarda arttı.





Sahilde toplam inşaat alanı 480 bin metrekare olacak. Tarihi dokunun ortasında bir nevi beton ve cam kütlesi yığın halinde duracak.





Şahenk’in “ustalık dönemi eseri”, tarafsız mimarların nezdinde “Galataport” şeklinde değil “Gecekondu-port” olarak anılacağından şüphe yok.





Erdoğan da Şahenk gibi bu dönemde imza attığı projeleri "ustalık dönemi esenleri" olarak nitelendiriyor.





Gecekondu-port ihaleyi veren ve alan tarafların ustalığının nişanesi olacak.





ŞAHENK'İN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRÜ





Şahenk konuşmasının başında boşuna, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye teşekkür ediyorum." demedi.





Dünyanın başka bir ülkesinde aslına uygun olarak ayakta tutmak için bütün imkânların seferber edileceği, devletin üzerine titreyeceği kadar nadide bir bölge Erdoğan'ın onayı ile AVM, otel ve lüks mağazalara feda edildi.