Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'a suç duyurusunda bulundu, koltuğu kaptı /23 Ağustos 2019 11:03

Babacan'a suç duyurusunda bulundu, koltuğu kaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Ali Çevik getirildi. Çevik, Ali Babacan hakkında cemaat soruşturması açılması için suç duyurusunda bulunmasıyla gündeme gelmişti.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak bu sebeple boşalan göreve Ali Çevik uygun görüldü.

Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, geçen ay eski bakan Ali Babacan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. 

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Çevik suç dilekçesine Babacan'ın cemaate bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesini yazarken Babacan'ın bakanlık yaptığı dönemlerdeki bazı işlemlerini gösterdi. Bu suç duyurusunun ardından Babacan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ali Çevik'in söz konusu suç duyurusunun üzerinden bir ay geçmeden Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanması dikkati çekti.
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