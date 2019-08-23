Babacan'a suç duyurusunda bulundu, koltuğu kaptı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak bu sebeple boşalan göreve Ali Çevik uygun görüldü.







Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, geçen ay eski bakan Ali Babacan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.





ALİ BABACAN'I SAVCILIĞA ŞİKÂYET ETMİŞTİ





Çevik suç dilekçesine Babacan'ın cemaate bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesini yazarken Babacan'ın bakanlık yaptığı dönemlerdeki bazı işlemlerini gösterdi. Bu suç duyurusunun ardından Babacan hakkında soruşturma başlatılmıştı.





Ali Çevik'in söz konusu suç duyurusunun üzerinden bir ay geçmeden Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanması dikkati çekti.