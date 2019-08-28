[Cadı avında bugün] İstanbul'da üç kişiye gözaltı

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik başlatılan cadı avı devam ediyor.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yurt içinde operasyon yetkisi olmadığı halde Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) Hizmet Hareketi mensubu M.Y.'yi, eşi ve kızı ile birlikte gözaltına alma talimatı verdi.





MİT ARTIK OPERASYON DA YAPIYOR





Y. ailesinin kaldığı eve bu sabah MİT elemanları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından baskın düzenlendi.





Baskında M.Y, M.Y'nin eşi G.Y. ve M.Y.'nin kızı B.Y. gözaltına alındı.





Üç kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında TEM nezarethanesinde tutuluyor.





