Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] İstanbul'da üç kişiye gözaltı /28 Ağustos 2019 18:39

[Cadı avında bugün] İstanbul'da üç kişiye gözaltı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı bitmek bilmiyor. İstanbul'da bugün aynı aileden üç kişi gözaltına alındı. Yetkisi olmadığı halde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanları da sabah saatlerinde yapılan baskına katıldı.

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15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik başlatılan cadı avı devam ediyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yurt içinde operasyon yetkisi olmadığı halde Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) Hizmet Hareketi mensubu M.Y.'yi, eşi ve kızı ile birlikte gözaltına alma talimatı verdi. 

MİT ARTIK OPERASYON DA YAPIYOR

Y. ailesinin kaldığı eve bu sabah MİT elemanları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından baskın düzenlendi. 

Baskında M.Y, M.Y'nin eşi G.Y. ve M.Y.'nin kızı B.Y. gözaltına alındı. 

Üç kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında TEM nezarethanesinde tutuluyor.

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