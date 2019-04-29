Samanyolu Haber /Ekonomi / Batık kredileri satan satana! /29 Nisan 2019 15:30

Batık kredileri satan satana!

Krizde alacaklarını tahsil edemeyen bankalar batık kredileri yok pahasına elden çıkarıyor. Garanti Bankası 365 milyon TL batık krediyi 19,4 milyon TL'ye sattı.

SHABER3.COM

Garanti Bankası takipteki kredi portföyünde yer alan ve toplam ana parası 365 milyon lira olan tahsili gecikmiş (batık) krediyi 19,4 milyon liraya sattı. 

Kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki batık kredileri Sümer Varlık Yönetim satın aldı. 

UCUZA SATMA REKORU ING BANK'TA

Tahsili gecikmiş alacak satışında düşük bedel açısından rekor ING Bank'ın elinde bulunuyor. ING Bank 533 milyon TL tutarındaki bireysel ve ticari takipteki alacaklarını 10,1 milyon TL’ye yani yüzde 2 civarında bir değere satmıştı. 

19 Nisan'da Koç Holding'in İtalyan Unicredit ile ortak olduğu Yapı Kredi Bankası 529 milyon 433 bin TL tahsili gecikmiş alacağını 16,3 milyon TL mukabilinde sattı. 

Türkiye'de 17 Nisan itibarıyla batık kredi tutarı 108 milyar TL.
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