Samanyolu Haber /Gündem / Nusret, eski çalışanına kaç TL tazminat ödeyecek? /29 Nisan 2019 15:49

Nusret, eski çalışanına kaç TL tazminat ödeyecek?

Mahkeme, Nusret Gökçe’yi "hakaret" suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırarak 8 bin 700 TL para cezası verilmesine hükmetti. Hakaret ettiği eski çalışanına 35 bin TL tazminat da ödeyecek.

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Nusret Gökçe, eski çalışanı Ali İhsan Kandil'in açtığı hakaret davasını kaybetti. Mahkeme Gökçe'nin 8 bin 700 TL adli para cezası ödemesine karar verdi. 

Ayrıca Kandil’e 35 bin TL tazminat ödemesine de hükmedilmişti.

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"Salt Bae" lakabı ve önemli isimleri restoranında ağırlayan Nusret, eski şefi Kandil'in açtığı 'hakaret' davasını kaybetti. 

2015 yılında eski şefi Kandil'e erkek müşterilerin olduğu masaya kadın müşterileri oturtması sebebiyle, "Sen mi kadınları oraya oturttun p...k, karı mı pazarlıyorsun benim dükkanımda? Gebertirim lan seni. S... git buradan, seni kovuyorum.” şeklinde cümleler kurduğu iddia edilen Nusret’in, 35 bin TL tazminat ödemesine hükmedilmişti. 

Nusret Gökçe, "Nusret" marka restoran zincirleri ile dünyaya açıldı.

HAKARET DAVASINI DA KAYBETTİ 

İstanbul 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'ncı celsesi görülen görülen ‘hakaret’ davasında da mahkeme hükmünü açıkladı. 

Mahkeme, Gökçe’yi "hakaret" suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırarak 8 bin 700 TL para cezası verilmesine hükmetti. 

Nusret Gökçe, "Tehdit" suçundan ise beraat etti. Mahkeme ayrıca daha önce sabıkası bulunmayan Gökçe'nin 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına da hükmetti.

KANDİL: TAZMİNAT ÖDEMEDİLER

Davaya ilişkin konuşan Kandil, Nusret'in araya hatırlı insanları koymasına rağmen özür dilemediğini ifade etti. 

Kandil, "Benim alakam olmayan konuya müdahil oldum. Nusret ile mahkemelik oldum. İş Mahkemesi'ndeki davada 35 bin lira kazandım. Tazminatı ödemediler. Biz de icraya gittik. İki sene iş bulamadım. Üç sene de Azerbaycan, Kazakistan ve Moskova'da çalışmak zorunda kaldım." dedi.

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