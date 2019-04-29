Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası /29 Nisan 2019 15:08

Ümit Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Bölge İstinaf Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, alt mahkemenin beraat kararını kaldırdı. Daire, oy çokluğu ile eski futbolcu Ümit Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karan'ın bu kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunuyor.

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Eski futbolcu Ümit Karan, 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bakırköy 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar verdi. 

İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEKİ İLK DURUŞMADA HAPİS CEZASI

İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nde bugün görülen karar duruşmasına sanık Ümit Karan ve Avukatı Ayhan Sağıroğlu ve İ.A.'nın avukatı Işıl Gülümser katıldı. 

Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Karan, kimlik tespiti sırasında Makedonya'da futbol takımı çalıştırdığını ve aylık gelirinin 2 bin euro olduğunu söyledi. 

"MÜVEKKİLİM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞTİR"

İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser, müvekkilinin çıkar elde etmeye çalışmadığını belirterek, "Olaydan sonra müvekkilim ciddi psikolojik rahatsızlık geçirmiş ve tedavi görmüştür. Olaydan sonra çalışamaz duruma gelmesine sebebiyet vermiştir. Müvekkilim ili terk edip başka ile taşınmak zorunda kalmıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi. 

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcı Levent Çağıl mütalaasında, Bakırköy 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık Ümit Karan lehine verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti. 

"ATATÜRKÇÜLÜKTEN CEZA VERECEKSENİZ KABULÜMDÜR"

Son sözü sorulan Ümit Karan, "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür." dedi. 

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor." dedi. Araya giren Karan'ın avukatı Ayhan Sağıroğlu, "Başka bir şey söylemeye çalışıyor." dedi. 

KARAN: SURVİVOR'DA KADINLARLA YAN YANA BİLE BİR ŞEY YAPMADIM

Bu diyaloğun ardından tekrar söz alan Karan, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım." diyerek beraatine karar verilmesini istedi. 

KARAN'A 1 YIL 8 AY CEZA VERİLDİ

Kısa bir ara veren 20'nci Ceza Dairesi, alt mahkemenin beraat kararını kaldırdı. Daire, oy çokluğu ile Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.  

Karan'ın bu kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunuyor.
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