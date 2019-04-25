[ÖZEL] Koç’ta kriz alarmı

SAMANYOLUHABER | ÖZEL- Koç ailesinin İtalyan Fiat ile yarı yarıya ortak olduğu Türk Otomobil Fabrikaları AŞ’de (TOFAŞ) kriz alarmı verildi.







Türkiye’nin 4’üncü büyük sanayi kuruluşu TOFAŞ iç pazardaki daralmaya ilaveten ihracatın düşmeye başlaması üzerine vardiya sayısını 3’ten 2’ye düşürme kararı aldı.





YAN SANAYİ FİRMALARI AĞIR YARA ALACAK





Yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrika 9 bin olan çalışan sayısını 7 bine indirdi. TOFAŞ'ın üretimi azaltma kararı firmaya parça imal eden yan sanayi firmaları ile diğer tedarikçileri de sarsacak.





Koç, Türk Traktör’de de kapasiteyi düşürme ve tenkisat kararı aldı.







EMEKLİ OLANIN YA DA ASKERE GİDENİN YERİNE YENİSİ ALINMAYACAK





Samanyoluhaber’in konuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre 2019 yılında emeklilik, askerlik veya başka sebeplerle ayrılanların yerine işçi alınmayacak.





Kriz şartlarının daha da ağırlaşması halinde çalışan tenkisatına gidilecek. Personel sayısının 5 binin altına inebileceği konuşuluyor.





Kendi isteği ile işten ayrılanlara bütün hakları ödeyen Koç, bir nevi kadrolu istihdamı azaltma teşviği uyguluyor.





Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç (sağda), TOFAŞ Genel Müdür Cengiz Eroldu ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann (solda), TOFAŞ'ın 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için 19 Mayıs 2017'de bir araya gelmişti.





Yönetim kurulu başkanlığını, aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Koç’un ifa ettiği TOFAŞ’te yeni mesai düzeni 25 Nisan itibarıyla başlayacak.





BÖYLE KRİZ GÖRÜLMEDİ: 1 MİLYON ADET SATIŞ HEDEFLENİRKEN 400 BİNİN ALTINA GERİLİYOR





Türkiye’de krizden en fazla etkilenen sektörlerin başında otomotiv geliyor. İç pazarda 2017’de 900 bin adet otomotiv satılırken 2018’de satışlar 600 bin adet seviyesine geriledi.





2001 krizinden daha sert bir daralan otomotiv sektörü 2019 yılının ilk 3 ayında da küçüldü. Satışlar yüzde 40’ın üzerinde düştü.





2019 sonunda “azami 360 bin ila 405 bin adet civarında satışa imza atılabileceğine” dair tahminler TOFAŞ, Renault Mais, Ford Otosan, Toyota ve Hyundai gibi büyük sanayi kuruluşlarının uykusunu kaçırıyor.





Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1996 yılında bu yana “Civic (Sedan)” modelinin imal eden Japon Honda tesisi kapatma kararı aldı.





TOFAŞ'ta vardiya sayısının 3'ten 2'ye inmesi en az 2 bin kişinin işsiz kalması anlamına geliyor.





ÜRETİM YÜZDE 30 AZALACAK





Variya sayısını 3’ten 2’ye indiren, dolayısıyla üretimi yüzde 30 azaltma kararı alan TOFAŞ’ın Genel Müdürü (CEO) Cengiz Eroldu isim vermeden Honda’nın niçin gittiğini, yeni firmaların niye gelmediğini şöyle özetlemişti: “Türkiye’de 1995 yılından beri yeni otomotiv yatırımı yapılmadı. Çözüm, iç pazarın büyütülüp niteliğinin arttırılmasından geçiyor.”





TOFAŞ GENEL MÜDÜRÜ LİDERLİĞE NİÇİN SEVİNMEDİ?





“Daha nitelikli bir iç pazara sahip olmamız gerekir. Zenginleşmemiz gerekir ki daha iyi ürün istesin müşteri.” diyen Eroldu, TOFAŞ’ın 2019’un ilk 3 ay sonunda lider olmasına ilginç bir yorum getirdi: “15-20 yıl sonra pazar lider kapadık. Niye kapadık? Çünkü 65 bin liraya araba satıyoruz. Biz de tanzim yapıyoruz. Araba yok. Onun bir üstü 100 bin artı. 10 bin dolar milli gelir var. Müşterinin büyük kısmı daha ulaşılabilir araç istiyor.”





TOFAŞ Genel Müdürü Cengiz Eroldu gelir seviyesi artmadığı için araba satışlarının yıldan yıla gerilediğini ve büyük firmaların bu yüzden Türkiye'de üretime sıcak bakmadıklarını söyledi.





MADEM CAZİP NİYE YABANCI GELMİYOR?





Türkiye’de cazip teşvik var olduğu tespitlerine katılmadığın ifade eden Eroldu, “O zaman niçin 1995’ten beri gelen firma yok? Marifet pazarın büyütülmesidir. Pazar 1 milyon yerine, 2 milyon olsaydı gelirlerdi. Herkes pazarın peşinde. Pazar ne kadar büyükse herkes oraya gitmek istiyor. Pazarı büyütmezsek olmaz.” tespitinde bulunmuştu.







