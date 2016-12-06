Samanyolu Haber /Gündem / Darbe girişiminden 9 saat önce... Berat Albayrak'a 'Erdoğan'a zırhlı araç alalım' e-postası /06 Aralık 2016 16:28

Darbe girişiminden 9 saat önce... Berat Albayrak'a 'Erdoğan'a zırhlı araç alalım' e-postası

WikiLeaks, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta yazışmalarını sızdırdı. 2

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Darbe girişiminden 9 saat önce... Berat Albayrak'a 'Erdoğan'a zırhlı araç alalım' e-postası

WikiLeaks, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta yazışmalarını sızdırdı. 2000 ile 23 Eylül 2016 tarihleri arasındaki 57 bin 900 yazışmayı kapsayan sızıntı dosyalarında, Türk siyasetçiler, işadamları ve aile bireyleri ile yapılan yazışmalar yer alıyor. Yayınlanan 57 bin 900 e-postadan bir tanesi darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 günü saat 12.28'e ait. Berat Albayrak'a maili gönderdiği öne sürülen kişi ise Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'su Serhat Albayrak.
 


 E-postada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mercedes-Maybach V9 kullandığı belirtilip, yeni çıkan V10 modelinden bahsediliyor. 

Serhat Albayrak'a ait olduğu öne sürülen e-postada, "Bunlar yeni çıkmış. Bir bakın isterseniz. Hemen cumhurbaşkanına bundan almak iyi olabilir" denilip, "Hazırda bir tane varmış" ifadeleri yer alıyor.
 
 E-postanın devamında ise özel aracın donanım bilgileri ve fiyatına ilişkin rakamlara yer veriliyor. Fiyat tablosuna göre aracın fiyatı 4 milyon 750 bin lira. Bu fiyata trafik sigortası ve tescil masrafları dahil değil.
 


İki isim arasında geçtiği öne sürülen e-posta yazışmalarında bir de PDF dosyası bulunuyor. O PDF dosyasındaki verilere göre, Erdoğan'a alınması planlanan 4 milyon 750 bin liralık yeni zırhlı aracın özellikleri şöyle: 

19 inç, 7 adet üçlü kollu hafif alaşım jantlar 
Tekli arka koltuklar 
Garaj Kumandası 
Ahşap / deri direksiyon simidi 
Sigara Donanımı 
Buzdolabı 
Universal telefon hazırlık paketi 
Isıtmalı ve Havalandırmalı Ön Koltuklar 
7 ileri oranlı otomatik şanzıman 
Ön koltuklar için koltuk konfor paketi 
Dokunmatik kontrol paneli 
Arka koltuklar için masa 
Executive Sağ Arka Koltuk 
Lastik basınç kontrol sistemi 
Metal karter muhafazası 
Comand Online
 

 
THERMOTRONIC İki Bölgeli Otomatik Klima Sistemi 
Arka bölüm için THERMOTRONIC klima sistemi 
Siyah DINAMICA mikrofiber kumaş tavan döşemesi 
Yangın Söndürücü 
designo Kahverengi mersin ağacından, ışın efektli ahşap süslemeler 
Burmester surround ses sistemi 
DVD Değiştirici 
COMAND için uzaktan kumanda 
Karartılmış arka ve arka yan camlar 
Arka koltuk için Businesss telefon 
SPLITVIEW 
MAGIC VISION CONTROL cam yıkama sistemi 
Ambiyans aydınlatması 
Otomatik açılıp kapanabilen bagaj kapağı 
Kapı kapama yardımcısı 
Bagaj vale kilidi 
Ön koltuklar için koltuk ısıtma PLUS 
Arka koltuklar için koltuk ısıtma PLUS 
Euro 6 emisyon sınıfı 
Ön camda yazılı şasi numarası
 
ECO Start/Stop Fonksiyonu 

"Last mode" özellikli start-stop sistemi 
Adaptif fren lambaları 
Şoför paketi 
Elektrikli ayarlanabilen ve hafızalı arka koltuklar 
Arka koltuk hafıza paketi 
EASY ADJUST konforlu ön koltuk başlıkları 
Şöförlü kullanım konumlu ön yolcu koltuğu 
Güneş Koruma Paketi 
Elektrikli arka yan perdeler 
Elektrikli Arka Cam Perdesi 
Sürüş Yardım Paketi PLUS 
DISTRONIC PLUS, direksiyon yardımcısı ve dur-kalk pilotu ile 
Aktif Ölü Nokta Yardımcısı 
Aktif Şerit Takip Yardımcısı 
PRE-SAFE® PLUS 
Kavşak yardımcısına sahip acil fren destek sistemi 
BAS PLUS, radar destekli acil fren destek sistemi 
PRE-SAFE® PLUS 
PRE-SAFE® fren sistemi 
Ön yolcu koltuğu doluluk sensörü
 
 
 
Exclusive paketi 
Exclusive trim paketi 
Aydınlatmalı kapı eşik panelleri 
LED Akıllı Işık Sistemi 
Adaptif Uzun Far Yardımcısı 
LED Akıllı Işık Sistemi 
Arka koltuk konfor paketi 
Isıtmalı ve Havalandırmalı Arka Koltuklar 
Ergonomik arka koltuklar 
Park Paketi 
PARKTRONIC system (PTS) 
360° kamera sistemi 
Arka Eğlence Sistemi 
Arka koltuk eğlence sistemi 
Alarm Paketi 
Alarm sistemi 
Alarm için iç mekan denetimi 
Ön koltuklar için hafıza paketi 
Otomatik kararan sol dış ve iç dikiz aynaları, elektrikli katlanan 
dış dikiz aynaları 
Ön koltuk hafıza paketi
 


Yaz lastikleri
Arka koltuk emniyet kemeri göstergesi
Kadife Paspaslar
Aktif motor kaputu
Arka koltuklarda 230 V priz
En yüksek koruma seviyesi
Acil durum sürüş özelliğine sahip, PAX, patladığında sürüşe devam
edebilen lastikler
Hidrolik açılabilen sol ön cam
Hidrolik açılabilen sağ ön cam
Hidrolik açılabilen arka sol cam
Hidrolik açılabilen sağ arka cam
Isıtmalı ön cam
Manuel ve otomatik olarak tetiklenebilen yangın söndürme sistemi
Megafon sistemini de içeren yolcu kabini alarm ve interkom sistemi
Geliştirilmiş balistik koruma
Arka tavanda LED okuma lambaları
Bagaj için acil durum açma fonksiyonu
Acil durumda motoru çalıştırmak için acil durum aküsü
190 km/h hız sınırlaması
Merkezi kilit için kaza durumunda otomatik açılma deaktivasyonu
Çok fonksiyonlu kontrol ünitesi
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