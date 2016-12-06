Darbe girişiminden 9 saat önce... Berat Albayrak'a 'Erdoğan'a zırhlı araç alalım' e-postası
WikiLeaks, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta yazışmalarını sızdırdı. 2000 ile 23 Eylül 2016 tarihleri arasındaki 57 bin 900 yazışmayı kapsayan sızıntı dosyalarında, Türk siyasetçiler, işadamları ve aile bireyleri ile yapılan yazışmalar yer alıyor. Yayınlanan 57 bin 900 e-postadan bir tanesi darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 günü saat 12.28'e ait. Berat Albayrak'a maili gönderdiği öne sürülen kişi ise Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'su Serhat Albayrak.
E-postada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mercedes-Maybach V9 kullandığı belirtilip, yeni çıkan V10 modelinden bahsediliyor.
Serhat Albayrak'a ait olduğu öne sürülen e-postada, "Bunlar yeni çıkmış. Bir bakın isterseniz. Hemen cumhurbaşkanına bundan almak iyi olabilir" denilip, "Hazırda bir tane varmış" ifadeleri yer alıyor.
E-postanın devamında ise özel aracın donanım bilgileri ve fiyatına ilişkin rakamlara yer veriliyor. Fiyat tablosuna göre aracın fiyatı 4 milyon 750 bin lira. Bu fiyata trafik sigortası ve tescil masrafları dahil değil.
İki isim arasında geçtiği öne sürülen e-posta yazışmalarında bir de PDF dosyası bulunuyor. O PDF dosyasındaki verilere göre, Erdoğan'a alınması planlanan 4 milyon 750 bin liralık yeni zırhlı aracın özellikleri şöyle:
19 inç, 7 adet üçlü kollu hafif alaşım jantlar
Tekli arka koltuklar
Garaj Kumandası
Ahşap / deri direksiyon simidi
Sigara Donanımı
Buzdolabı
Universal telefon hazırlık paketi
Isıtmalı ve Havalandırmalı Ön Koltuklar
7 ileri oranlı otomatik şanzıman
Ön koltuklar için koltuk konfor paketi
Dokunmatik kontrol paneli
Arka koltuklar için masa
Executive Sağ Arka Koltuk
Lastik basınç kontrol sistemi
Metal karter muhafazası
Comand Online
THERMOTRONIC İki Bölgeli Otomatik Klima Sistemi
Arka bölüm için THERMOTRONIC klima sistemi
Siyah DINAMICA mikrofiber kumaş tavan döşemesi
Yangın Söndürücü
designo Kahverengi mersin ağacından, ışın efektli ahşap süslemeler
Burmester surround ses sistemi
DVD Değiştirici
COMAND için uzaktan kumanda
Karartılmış arka ve arka yan camlar
Arka koltuk için Businesss telefon
SPLITVIEW
MAGIC VISION CONTROL cam yıkama sistemi
Ambiyans aydınlatması
Otomatik açılıp kapanabilen bagaj kapağı
Kapı kapama yardımcısı
Bagaj vale kilidi
Ön koltuklar için koltuk ısıtma PLUS
Arka koltuklar için koltuk ısıtma PLUS
Euro 6 emisyon sınıfı
Ön camda yazılı şasi numarası
ECO Start/Stop Fonksiyonu
"Last mode" özellikli start-stop sistemi
Adaptif fren lambaları
Şoför paketi
Elektrikli ayarlanabilen ve hafızalı arka koltuklar
Arka koltuk hafıza paketi
EASY ADJUST konforlu ön koltuk başlıkları
Şöförlü kullanım konumlu ön yolcu koltuğu
Güneş Koruma Paketi
Elektrikli arka yan perdeler
Elektrikli Arka Cam Perdesi
Sürüş Yardım Paketi PLUS
DISTRONIC PLUS, direksiyon yardımcısı ve dur-kalk pilotu ile
Aktif Ölü Nokta Yardımcısı
Aktif Şerit Takip Yardımcısı
PRE-SAFE® PLUS
Kavşak yardımcısına sahip acil fren destek sistemi
BAS PLUS, radar destekli acil fren destek sistemi
PRE-SAFE® PLUS
PRE-SAFE® fren sistemi
Ön yolcu koltuğu doluluk sensörü
Exclusive paketi
Exclusive trim paketi
Aydınlatmalı kapı eşik panelleri
LED Akıllı Işık Sistemi
Adaptif Uzun Far Yardımcısı
LED Akıllı Işık Sistemi
Arka koltuk konfor paketi
Isıtmalı ve Havalandırmalı Arka Koltuklar
Ergonomik arka koltuklar
Park Paketi
PARKTRONIC system (PTS)
360° kamera sistemi
Arka Eğlence Sistemi
Arka koltuk eğlence sistemi
Alarm Paketi
Alarm sistemi
Alarm için iç mekan denetimi
Ön koltuklar için hafıza paketi
Otomatik kararan sol dış ve iç dikiz aynaları, elektrikli katlanan
dış dikiz aynaları
Ön koltuk hafıza paketi
Yaz lastikleri
Arka koltuk emniyet kemeri göstergesi
Kadife Paspaslar
Aktif motor kaputu
Arka koltuklarda 230 V priz
En yüksek koruma seviyesi
Acil durum sürüş özelliğine sahip, PAX, patladığında sürüşe devam
edebilen lastikler
Hidrolik açılabilen sol ön cam
Hidrolik açılabilen sağ ön cam
Hidrolik açılabilen arka sol cam
Hidrolik açılabilen sağ arka cam
Isıtmalı ön cam
Manuel ve otomatik olarak tetiklenebilen yangın söndürme sistemi
Megafon sistemini de içeren yolcu kabini alarm ve interkom sistemi
Geliştirilmiş balistik koruma
Arka tavanda LED okuma lambaları
Bagaj için acil durum açma fonksiyonu
Acil durumda motoru çalıştırmak için acil durum aküsü
190 km/h hız sınırlaması
Merkezi kilit için kaza durumunda otomatik açılma deaktivasyonu
Çok fonksiyonlu kontrol ünitesi