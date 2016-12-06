Darbe girişiminden 9 saat önce... Berat Albayrak'a 'Erdoğan'a zırhlı araç alalım' e-postası







WikiLeaks, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta yazışmalarını sızdırdı. 2000 ile 23 Eylül 2016 tarihleri arasındaki 57 bin 900 yazışmayı kapsayan sızıntı dosyalarında, Türk siyasetçiler, işadamları ve aile bireyleri ile yapılan yazışmalar yer alıyor. Yayınlanan 57 bin 900 e-postadan bir tanesi darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 günü saat 12.28'e ait. Berat Albayrak'a maili gönderdiği öne sürülen kişi ise Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'su Serhat Albayrak.









E-postada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mercedes-Maybach V9 kullandığı belirtilip, yeni çıkan V10 modelinden bahsediliyor.





Serhat Albayrak'a ait olduğu öne sürülen e-postada, "Bunlar yeni çıkmış. Bir bakın isterseniz. Hemen cumhurbaşkanına bundan almak iyi olabilir" denilip, "Hazırda bir tane varmış" ifadeleri yer alıyor.

E-postanın devamında ise özel aracın donanım bilgileri ve fiyatına ilişkin rakamlara yer veriliyor. Fiyat tablosuna göre aracın fiyatı 4 milyon 750 bin lira. Bu fiyata trafik sigortası ve tescil masrafları dahil değil.









İki isim arasında geçtiği öne sürülen e-posta yazışmalarında bir de PDF dosyası bulunuyor. O PDF dosyasındaki verilere göre, Erdoğan'a alınması planlanan 4 milyon 750 bin liralık yeni zırhlı aracın özellikleri şöyle:







19 inç, 7 adet üçlü kollu hafif alaşım jantlar

Tekli arka koltuklar

Garaj Kumandası

Ahşap / deri direksiyon simidi

Sigara Donanımı

Buzdolabı

Universal telefon hazırlık paketi

Isıtmalı ve Havalandırmalı Ön Koltuklar

7 ileri oranlı otomatik şanzıman

Ön koltuklar için koltuk konfor paketi

Dokunmatik kontrol paneli

Arka koltuklar için masa

Executive Sağ Arka Koltuk

Lastik basınç kontrol sistemi

Metal karter muhafazası

Comand Online





THERMOTRONIC İki Bölgeli Otomatik Klima Sistemi



Arka bölüm için THERMOTRONIC klima sistemi

Siyah DINAMICA mikrofiber kumaş tavan döşemesi

Yangın Söndürücü

designo Kahverengi mersin ağacından, ışın efektli ahşap süslemeler

Burmester surround ses sistemi

DVD Değiştirici

COMAND için uzaktan kumanda

Karartılmış arka ve arka yan camlar

Arka koltuk için Businesss telefon

SPLITVIEW

MAGIC VISION CONTROL cam yıkama sistemi

Ambiyans aydınlatması

Otomatik açılıp kapanabilen bagaj kapağı

Kapı kapama yardımcısı

Bagaj vale kilidi

Ön koltuklar için koltuk ısıtma PLUS

Arka koltuklar için koltuk ısıtma PLUS

Euro 6 emisyon sınıfı

Ön camda yazılı şasi numarası

ECO Start/Stop Fonksiyonu







"Last mode" özellikli start-stop sistemi

Adaptif fren lambaları

Şoför paketi

Elektrikli ayarlanabilen ve hafızalı arka koltuklar

Arka koltuk hafıza paketi

EASY ADJUST konforlu ön koltuk başlıkları

Şöförlü kullanım konumlu ön yolcu koltuğu

Güneş Koruma Paketi

Elektrikli arka yan perdeler

Elektrikli Arka Cam Perdesi

Sürüş Yardım Paketi PLUS

DISTRONIC PLUS, direksiyon yardımcısı ve dur-kalk pilotu ile

Aktif Ölü Nokta Yardımcısı

Aktif Şerit Takip Yardımcısı

PRE-SAFE® PLUS

Kavşak yardımcısına sahip acil fren destek sistemi

BAS PLUS, radar destekli acil fren destek sistemi

PRE-SAFE® PLUS

PRE-SAFE® fren sistemi

Ön yolcu koltuğu doluluk sensörü

Exclusive paketi



Exclusive trim paketi

Aydınlatmalı kapı eşik panelleri

LED Akıllı Işık Sistemi

Adaptif Uzun Far Yardımcısı

LED Akıllı Işık Sistemi

Arka koltuk konfor paketi

Isıtmalı ve Havalandırmalı Arka Koltuklar

Ergonomik arka koltuklar

Park Paketi

PARKTRONIC system (PTS)

360° kamera sistemi

Arka Eğlence Sistemi

Arka koltuk eğlence sistemi

Alarm Paketi

Alarm sistemi

Alarm için iç mekan denetimi

Ön koltuklar için hafıza paketi

Otomatik kararan sol dış ve iç dikiz aynaları, elektrikli katlanan

dış dikiz aynaları

Ön koltuk hafıza paketi









Yaz lastikleri

Arka koltuk emniyet kemeri göstergesi

Kadife Paspaslar

Aktif motor kaputu

Arka koltuklarda 230 V priz

En yüksek koruma seviyesi

Acil durum sürüş özelliğine sahip, PAX, patladığında sürüşe devam

edebilen lastikler

Hidrolik açılabilen sol ön cam

Hidrolik açılabilen sağ ön cam

Hidrolik açılabilen arka sol cam

Hidrolik açılabilen sağ arka cam

Isıtmalı ön cam

Manuel ve otomatik olarak tetiklenebilen yangın söndürme sistemi

Megafon sistemini de içeren yolcu kabini alarm ve interkom sistemi

Geliştirilmiş balistik koruma

Arka tavanda LED okuma lambaları

Bagaj için acil durum açma fonksiyonu

Acil durumda motoru çalıştırmak için acil durum aküsü

190 km/h hız sınırlaması

Merkezi kilit için kaza durumunda otomatik açılma deaktivasyonu

Çok fonksiyonlu kontrol ünitesi