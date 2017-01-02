Samanyolu Haber /Gündem / Kurtulmuş: OHAL sürmesi gerektiği kadar sürecek /02 Ocak 2017 19:02

Kurtulmuş: OHAL sürmesi gerektiği kadar sürecek

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, 'OHAL sürmesi gerektiği kadar sürecek' dedi

SHABER3.COM

Kurtulmuş şunları söyledi:
-Bütün soruşturmalar zor ama bu soruşturma çok titizlikle yürütülmesi gerekiyor. Saldırganın eşkali ve parmak izi gibi bilgilere ulaşılmıştır. Ancak bu soruşturma bir tek fazla bilgi bile verilemeyecek bir soruşturma. 
-OHAL laf olsun diye başlatılan bir şey değil. Sürmesi gerektiği kadar sürecektir. 

-Son zamanlarda 248 saldırı gerçekleşmeden önlendi. 

-Uluslararası güçler, yeri geldiği zaman dost gibi görünüyor, yeri geldiğinde sizden daha terör karşıtı gibi görünüyorlar. Ama sonra görüyorsunuz ki bu örgütlere yardımcı oluyorlar.  Terör örgütlerinin arkasındaki desteği bir haftalığına çeksinler, nasıl pıtır pıtır döküldüklerini görürüz.

'BU ÜLKE DİNGONUN AHIRI DEĞİL'

-Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir mecra değildir. Bu nedenle 'ayaklarını denk alsınlar' dedim. Provokatif olarak kullanılan tüm sosyal medya hesaplarını kontrol ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu memleket dingonun ahırı değildir. Bu fitne fesat sokmaya çalışanlarla mücadeleye devam edeceğiz. Milleti bölmelerine, düşmanlık tohumları ekmelerine izin vermeyeceğiz. Bundan alınanlar olursa da alınmaya devam etsin.

-Ülke menfaatleriyle bağdaşmayan paylaşımlar suçtur.

-Bütün yayınlar takip edilecek. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye çalışan paylaşımlar yapanlarla savaşımız sürecek. 

-347 sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldı. 92 kişi hakkında işlem yapıldı.

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