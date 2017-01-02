Kurtulmuş: OHAL sürmesi gerektiği kadar sürecek

Kurtulmuş şunları söyledi:

-Bütün soruşturmalar zor ama bu soruşturma çok titizlikle yürütülmesi gerekiyor. Saldırganın eşkali ve parmak izi gibi bilgilere ulaşılmıştır. Ancak bu soruşturma bir tek fazla bilgi bile verilemeyecek bir soruşturma.

-OHAL laf olsun diye başlatılan bir şey değil. Sürmesi gerektiği kadar sürecektir.





-Son zamanlarda 248 saldırı gerçekleşmeden önlendi.





-Uluslararası güçler, yeri geldiği zaman dost gibi görünüyor, yeri geldiğinde sizden daha terör karşıtı gibi görünüyorlar. Ama sonra görüyorsunuz ki bu örgütlere yardımcı oluyorlar. Terör örgütlerinin arkasındaki desteği bir haftalığına çeksinler, nasıl pıtır pıtır döküldüklerini görürüz.





