Samanyolu Haber /Dünya / Berat'ın IŞİD petrolüyle ilgili e-postaları İngiliz medyasında /11 Aralık 2016 15:23

Berat'ın IŞİD petrolüyle ilgili e-postaları İngiliz medyasında

WikiLeaks, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğu iddia edilen kişisel e-postaları yayımlamıştı. İngiliz medyası e-mailleri gündeme taşıdı.

Berat Albayrak'ın Doktora tezi TBMM'de gündeme gelmişti

Berat Albayrak'ın e-postaları İngiliz medyasına yansıdı

Bakan Albayrak’ın kişisel hesabından gönderildiği belirtilen 57 bin 900 adet e-postanın, Nisan 2000 — 23 Eylül 2016 tarihlerini kapsadığı ifade edilmiş, dosyalarda bakanın Türkiyeli siyasetçiler, işadamları ve aile bireyleriyle yaptığı yazışmaların yer aldığı kaydedilmişti.
 
Wikileaks’e göre söz konusu mailler, ‘Albayrak’ın siyaset ve toplum üzerindeki kapsamlı etkisini, adı IŞİD’le petrol ticaretiyle birlikte anılan Powertrans şirketiyle bağlantısını, Türk basınını ve sosyal medyayı AKP iktidarı lehine kontrol etme girişimlerini, Türk hükümetinin medya üzerindeki baskısını ve Türkiye’de durumun ne kadar ciddi olduğunu’ ortaya koyuyordu.
 
IŞİD ile yapıldığı iddia edilen petrol ticareti İngiliz basınına yansıdı. Independent, Dailymail ve Foreign Policy e-postaları gündeme taşıdı. 
 
Independent'in haberinde, 'e-postalar Enerji Bakanı'nın petrol ticaretini kanıtlıyor' ifadeleri kullanıldı. Dailymail ise haberi "WikiLeaks, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının 57.000 e-postasını yayınladı: 'IŞİD petrolünü Türkiye'nin kaçaklaştırdığını kanıtlıyor" şeklinde duyurdu. Foreign Policy mailleri "Wikileaks'in Yeni Dökümleri Türkiye'de Erdoğan'ın Gücü Üzerine Işık Tutuyor" başlığıyla verdi.
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