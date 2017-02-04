Ankara'da katıldığı her görüşmede tutuklu gazetecileri sordu

Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede, hapisteki gazetecilerin durumunu anımsatarak, fikir ve medya özgürlüğüne ve çoğulculuğa işaret eden Merkel, gazetecilerin tutuklanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.





Hükümet kanadı, bu sözlere Can Dündar eleştirisiyle yanıt verince Merkel bu defa Almanya kanunlarına bağlı çalışmaları gerekirken “ajanlıkla suçlanan DİTİB imamlarını” anımsattı ve “Hâlâ tatmin edici bir açıklama bekliyoruz” dedi.





Merkel ardından da “Gerçek bir Türkiye fotoğrafı için sizinle görüşüyorum” dediği CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan tutuklu gazetecilerin durumu hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu’nun hapisteki gazetecilerin durumunu, tecriti ve basına yönelik baskıları anlatmasının ardından da “Türkiye demokrasisi açısından kaygılıyım” mesajı verdi.





Soğuk rüzgârlar





Merkel, HDP’lilerle görüşmesinde ise “HDP’nin ve sizin ağır baskı altında olduğunuzu biliyorum” mesajı verirken, tutuklu vekillerin durumunu sordu. İdris Baluken’in de “Cezaevinden yeni çıktım. Eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız çok ağır tecrit koşullarında bulunuyor” yanıtını verdiği öğrenildi.





Merkel ile Erdoğan ve Yıldırım’ın görüşmelerindeki kritik başlıklardan birini, fikir ve ifade özgürlüğü, basına yönelik baskılar, tutuklu gazetecilerin durumu, toplumda çoğulculuğun sağlanması, güçler ayrılığı ilkesinin önemi ve referandumun Türkiye’nin taahhütlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi beklentisi oluşturdu.





Merkel’in basına yönelik baskıları eleştirirken, bu görüşmesinde de Alman gazetecilere akreditasyon uygulamasını ve tutuklama taleplerini anımsattı. Erdoğan ve Yıldırım’ın bu eleştirilere karşı, Alman makamları zaman zaman “yanlış, eksik ve yanlı açıklama” yapıyor karşılığını verirken konuyu Can Dündar’ın Alman Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesine, Adalet Günü’nün açılışına katılmasına getirdiği öğrenildi.





“Can Dündar’ı Almanya’da görüşmeye çağırarak burada hakkında arama kararı olan birini savunuyorsunuz” mesajı üzerine de Merkel’in Ankara’nın açıklama yapmaktan kaçındığı DİTİB’li ‘ajan imamlar’ konusunu açtığı öğrenildi.









Gülenciler hakkında bilgi topladığı saptanan ve ajanlıkla suçlanan DİTİB’in Türk imamlarını anımsatan Merkel’in “Bunların faaliyetleri hakkında hâlâ Türkiye’den sağlıklı ve tatmin edici bir açıklama bekliyoruz” dediği öğrenildi.





İadeye ret





Merkel, Gülencilere yönelik iade talepleri konusunda da Alman makamlarının verdiği kararları anımsatarak Türkiye’deki koşullar nedeniyle Alman mahkemelerinin daha önce aldığı kararlara göre iade yapılamayacağını belirtti. İki ülke adalet bakanlarının görüşmesinde anlaşırken, dün de İçişleri müsteşarları terörle mücadele başlığında bir araya geldi.



