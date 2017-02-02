Merkel'e cemaati bitir dediler, o sözü müslümanları fişleyen DİTİB'e getirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ikili görüşmeye ilişkin olarak, "Bu önemli süreçte ifade özgürlüğüne saygı duyulmasının çok önemli olduğunu ifade ettim. Basın ve medya özgürlüğüne de işaret ettim. Alman gazeteciler için de akreditasyonlarını burada çalışmak için almaları gerektiğini, endişelerimiz olduğunu ifade ettim" dedi.







Soru cevap kısmında ise dikkate değer bir diyalog yaşandı.





Türkiye'de malvarlığına el konan, can güvenliği kalmayan veya keyfi olarak hapsedilme tehlikesi yaşayan hizmet hareketi mensuplarının güvenli bularak yaşamayı tercih ettikleri Almanya'dan sınırdışı edilmesini isteyen bir havuz gazetecisine Merkel DİTİB imamlarının müslümanları fişleyerek casusluk faaliyetlerine girişmesiyle ilgili endişelerini dile getirerek cevap verdi.





DİTİB'ÇİLERİN MÜSLÜMANLARI FİŞLEMESİNİN KANUNLARA AYKIRILIĞINI HATIRLATTI





Merkel şöyle dedi:

''Biz terörle mücadele konusunda ve bu suçlara karşı mücadele konusunda kararlıyız. Türkiye'nin beklediği şekilde... Fakat bizim (Hizmet hareketi mensuplarının sınırdışı edilmesi talebiyle ilgili) adım atmamız için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Mahkemeler bu kanıtları değerlendiriyor. Bazı mahkeme kararları var, bazı konularda iadelerin yapılamayacağı yönünde. Adalet Bakanlarımız görüşecek. Mahkemelerin ve bağımsız incelemelerinin sonucuna saygı duymalıyız. Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı. Örneğin DİTİB nezdinde çalışan imamlar... Bu imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması Alman Hukuk devletine aykırıdır. Demokratik sistemde bir şey olmamalı, bu kabul edilemez''





REFERANDUMDA AGİT TEMSİLCİSİ OLMALI





Merkel Başkanlık sistemine geçişle ilgili sorulan görüşlerine de şu karşılığı verdi:







''Ben kendi tarafımda özellikle bu kadar derin bir siyasi dönüşüm sürecinde güçlerin dağılımını teminat almak için çabaların harcanması gerektiğini ifade ettim ve referandumda AGİT temsilcilerinin hazır bulunmasının iyi olacağını söyledim. Türk halkının temmuz ayında savunduğu demokratik ilkelerin sağlanması gerektiğinin önemli olduğunu söyledim. Muhalefet her demokrasi için önemli. ''