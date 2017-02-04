DİTİB'e casusluk suçlaması genişliyor

Kuzey Ren-Vestfalya'nın ardından Aşağı Saksonya'da da güvenlik birimleri, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamların Türkiye'ye Gülen yapılanması sempatizanlarını bildirdiği iddiasını araştırıyor. DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Teşkilatı Genel Başkanı Yılmaz Kılıç iddiayı doğrulayarak, "Böyle bir şüphenin olduğu bana dün akşam bildirildi" dedi. Yılmaz Kılıç DİTİB'in modernleştirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Kılıç, üye ve delegelerin Köln merkez üzerindeki etkisinin az olduğunu ifade ederek, eyalet teşkilatlarının da yönetimde söz hakkına sahip olması gerektiğini belirtti. Özellikle genç Türklerin DİTİB yönetiminden farklı beklentiler taşıdığını, modern bir yapılanma beklentisi içinde olduklarını ve bu modernleşmenin hızlı bir şekilde gerçeklemesi gerektiğini kaydeden Kılıç, aksi takdirde genç Müslümanların teşkilattan uzaklaşacağı uyarısında bulundu.

Eyalet Başbakanı: DİTİB eyalet yönetimi Türkiye'den kontrol edilemez





Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil ise Türkiye'den gönderilen bir imamın DİTİB Aşağı Saksonya Teşkilatı yönetimine seçilmesini eleştirdi. Eyalet hükümetinin, DİTİB Aşağı Saksonya Teşkilatı'nın yapısının Türkiye tarafından kontrol edilmesini kabul etmeyeceğini belirten Weil, DİTİB Aşağı Saksonya Teşkilatı'yla işbirliği koşulunun, Türk devletine mesafe olduğunu kaydetti.