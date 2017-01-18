Almanya Ditib'e 'ajanlık' soruşturması açtı







Almanya'da yaşayan Türkleri, Hizmet Hareketine yakınlığı olduğu yönünde fişlettiği iddiaları uzun süredir tartışılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) hakkında Almanya Fedaral Savcılığı tarafından ajanlık yaptığı şüphesi ile soruşturma açıldı.





Almanya'da faaliyet yürüten DİTİB'in çok sayıda cami imamını insanları fişlemek için kullandığı iddialarının, Alman makamları tarafından yakından takip edildiği Alman medyasında defalarca haber oldu.







Son olarak Der Spiegel Online 'DİTİB imamlarının Fethullah Gülen tatraftarı olduğu gerekçesi ile kimi yurttaşlara karşı casusluk yaptığını' yazdı.





DİTİB kendini kurtarmaya çalışırken casusluğu itiraf etti





Habere göre DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, Rheinische Zeitung'a yaptığı açıklamada, ''Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yönde herhangi bir genelgesi olmamasına karşın az sayıda da olsa bazı imamların yanlış bir çaba içine girdiğini'' itiraf etmek zorunda kaldı.





İmamları anında sattılar : Bazı İmamlar yanlış çaba içine girdi





Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun iç politikadan sorumlu ismi Armin Schuster, Aralık ayı içinde sunduğu araştırma raporunda MİT'in DİTİB ile koordineli faaliyet içinde olduğu şüphesini dile getirmişti.





DİTİB Almanya çapında 900 civarı cami ve kuran kursunu denetliyor.





Uzun süredir Alman makamlarının takibinde olan DİTİB ile ilgili resmen casusluk soruşturması açılmış olması, DİTİB'in Almanya'daki varlığının iyice tartışmaya açılacağı şeklinde yorumlandı.



