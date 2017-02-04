Samanyolu Haber /Gündem / Aman dikkat THY uçaklarında hırsızlık vakaları arttı /04 Şubat 2017 10:25

Aman dikkat THY uçaklarında hırsızlık vakaları arttı

İstanbul-Dubai seferini yapmaya hazırlanan THY'ye ait uçakta yolcu alımı başladığı sırada Çinli bir yolcu, Fransız bir bayan yolcuya ait çantayı çaldı. Olay üzerine şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Aman dikkat THY uçaklarında hırsızlık vakaları arttı

Edinilen bilgiye göre Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen olay şu şekilde gelişti: TK-760 sefer sayılı TC-LKA kuyruk tescilli Boeing 777 tipi saat 19.30’da Dubai seferini yapması planlanan uçak yolcu alımına başladı.

Bu sırada Çinli L.J, Fransa uyruklu Sara Belabbes’in çantasını çaldı. L.J’nin çantasını aldığını fark eden Sara Belabbes durumu hemen kabin ekibine bildirdi. Olay üzerine uçağa polis ekipleri gelerek Çinli yolcuyu göz altına alırken, şikayetçi olan Fransız Belabbes ise ifadesi alınmak üzere Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Hırsızlık olayı nedeniyle Dubai seferinde rötar meydana gelirken, uçak saat 21.18’de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. 
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