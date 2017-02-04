Bisikletçiler bile gelmiyor... Cumhurbaşkanlığı yarışı yapılamıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun, bu sene 53’üncüsü düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na katılacak profesyonel bisiklet takımlarıyla anlaşma yapamayınca, turun ertelenmesini istediği ortaya çıktı. Bu sene Pro-Tour seviyesine yükselen, bu nedenle profesyonel takımların ve önemli sporcuların gelmesi beklenen Türkiye Turu’nda yapılması gereken anlaşmalarda geç kalınması, organizasyonu erteleme aşamasına getirdi.





Güvenlik endişesi





Erol Küçükbakırcı başkanlığındaki yeni yönetimin, Lüksemburg’da UCI’ya (Uluslararası Bisiklet Birliği) yaptığı ziyarette, “Yarışmayı 18-23 Nisan 2017 tarihlerinde yapamıyoruz, ekim veya kasım ayına alalım” dediği öğrenildi. Federasyon tarafından anlaşma yapmakta geç kalınan birçok ülkenin profesyonel takımları TUR’a katılamayacaklarını ve buna gerekçe olarak o tarihlerde dünya turlarında çok daha önemli yarışların olduğunu belirttiler. Ayrıca parkurun güvenliğinden endişe duyduklarını da dile getirdiler. Geçen sezonki organizasyonun İstanbul etabında da parkurun güvenliğiyle ilgili problemler yaşanmış, dünyaca ünlü sprinter Andre Greipel de kaza geçirdikten sonra organizasyonu eleştirerek, “Kazalar olur, ancak Türkiye’deki bu kaza işaretler ve gerekli güvenlik tedbirleriyle önlenebilirdi” demişti. Emin Müftüoğlu Başkanlığı’nda PRO-TOUR’a (Şampiyonlar Lig’i Statüsü) yükseltilen organizasyona yüksek katılım beklenmekteydi. Statü gereği PRO-TOUR organizasyonu yüksek derecede en az 10 PRO takımın katılmasını öngörüyor. Bu sayıyı yerel federasyon söz konusu rakamın altında yaptığı taktirde UCI, Tur’u yeniden eski statüsüne döndürebiliyor. Bir diğer önemli konu, sayı tutturulmamasına rağmen, UCI tarafından yine de söz konusu yerel federasyonu takım takviyesi yapma adına destek oluyor.





Pentatlona ‘güvenlik’ engeli





Uluslararası Modern Pentatlon Federasyon (UIPM) Başkanı Klaus Schormann tarafından Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığına gönderilen yazıda, 20 - 22 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan UIPM Kongresini ve Triatlon Dünya Şampiyonası’nın güvenlik nedeniyle Türkiye’den alındığını bildirdi.