Samanyolu Haber /Gündem / "Derin Devlet" 15 günde bir toplanıyor /27 Temmuz 2019 20:05

"Derin Devlet" 15 günde bir toplanıyor

"28 Şubat bin yıl sürecek." diyen eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, Türkiye'de "derin devlet" ve "darbe" tartışmalarında ilk akla gelen Encümen-i Daniş Grubu'nun halen faal olduğunu söyledi. Encümen-i Daniş umumiyetle on beş günde bir, bazen ayda bir toplanıyor. Encümen-i Daniş'e kimler üye?

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Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin (TESUD) yayımladığı Birlik Dergisi’ne verdiği mülakatta sessizliğini bozdu. 

Kıvrıkoğlu mülakatta emekli olduktan sonra nelerle meşgul olduğunu anlatırken Türkiye'de "derin devlet" ve "darbe" tartışmalarında ilk akla gelen Encümen-i Daniş Grubu'nun halen faal olduğunu söyledi. 

ENCÜMEN-İ DANİŞ'E KİMLER ÜYE?

“Bizim bir Encümen-i Daniş Grubu var. On beş günde bir onlarla bir araya geliyoruz." diyen Kıvrıkoğlu'unn verdiği bilgiye göre  Encümen-i Daniş'e devlette üst düzey görev yapmış generaller, eski milletvekili, bakan, profesör, vali ve emniyet müdürü gibi kişiler üye. 

Anayasa ve kanunlarda yeri olmayan grubun faaliyetleri büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor ve toplantılarda müzakere edilen meseleler 3'üncü şahıs ve kurumlarla kesinlikle paylaşılmıyor. 

KARARLAR HÜKÜMETE MEKTUPLA BİLDİRİLİYORDU

Genellikle on beş günde bir, bazen ayda bir toplandıklarını aktaran Kıvrıkoğlu, "Gelişmeleri değerlendirdikten sonra sonuçları kâğıda döküyoruz. Daha önceleri hükümete mektup şeklinde gönderiyorduk. Ancak dikkate alınmadığını, çöpe atıldığını öğrendik. Şimdi göndermiyoruz.” dedi. 

Encümen-i Daniş üyesi iki eski genelkurmay başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu (solda) ve İlker Başbuğ.

"28 ŞUBAT BİN YIL SÜRECEK" SÖZÜNÜN ARKASINDA

Kıvrıkoğlu, aradan geçen 22 yıla rağmen Genelkurmay Başkanlığı iken söylediği “28 Şubat bin yıl sürecek.” 
sözünün hâlâ arkasında olduğunu söyledi.

Kıvrıkoğlu, o sözü nerede ve nasıl söylediğini şöyle anlattı: “Gazeteciler, Başbakan Bülent Ecevit’e ‘28 Şubat bitti mi?’ diye sorarlar. Başbakan da, ‘28 Şubat defteri kapandı’ şeklinde bir cevap verir. Bundan birkaç gün sonra Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı vardı. Toplantıda söz aldığım zaman Başbakan’ın bu sözünden ötürü, ‘28 Şubat kararları TSK’nın değil, MGK’nın kararlarıdır. Kararlar Anayasamızın 3’üncü maddesinde ifadesini bulan değerleri aşındırmaya çalışan irticai faaliyetlere karşı alınmıştır. Dolayısıyla irticai faaliyetler olduğu sürece 28 Şubat devam edecektir. İrtica bin yıl sürerse 28 Şubat da bin yıl sürecektir’ dedim.”

28 ŞUBAT DARBE DEĞİLMİŞ!

Kendisinin bu sözlerinden dolayı 28 Şubat Davas'ına sanık olarak dahil edilmeye çalışıldığını belirten Kıvrıkoğlu, "Sözlerin tamamını göz önüne alınca vazgeçtiler. Dava görülürken de telekonferans yoluyla bilgime başvuruldu. O sırada bana, ‘28 Şubat bir darbe midir?’ diye sordular. 28 Şubat’ın kesinlikle bir darbe olarak nitelendirilemeyeceğini belirttim.”

"TANK-PALET FABRİKASI'NIN DEVREDİLMESİ OLACAK İŞ DEĞİL"

Kıvrıkoğlu, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde askeri liselerin kapatılmasının yanlış olduğunu belirtirken, subaylık eğitiminin küçük yaşta başlatılması gerektiğini kaydetti.

Kıvrıkoğlu, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 1971'den beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı taşıtlarının bakım-onarımının yapıldığı, gece görüş dürbünlerinin imal edildiği Tank-Palet Fabrikası'nın Ethem Sancak ve ortağı Katar Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmesine anlam veremiyor. Kıvrıkoğlu, bedelsiz devir hakkında, "Olacak iş değil!" dedi.

Encümen-i Daniş'in üç üyesi (soldan sağa): Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ve eski 1'inci Ordu Komutanı ve emekli Orgeneral Hurşit Tolon.
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