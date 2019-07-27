"Derin Devlet" 15 günde bir toplanıyor

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin (TESUD) yayımladığı Birlik Dergisi’ne verdiği mülakatta sessizliğini bozdu.

Kıvrıkoğlu mülakatta emekli olduktan sonra nelerle meşgul olduğunu anlatırken Türkiye'de "derin devlet" ve "darbe" tartışmalarında ilk akla gelen Encümen-i Daniş Grubu'nun halen faal olduğunu söyledi.





ENCÜMEN-İ DANİŞ'E KİMLER ÜYE?





“Bizim bir Encümen-i Daniş Grubu var. On beş günde bir onlarla bir araya geliyoruz." diyen Kıvrıkoğlu'unn verdiği bilgiye göre Encümen-i Daniş'e devlette üst düzey görev yapmış generaller, eski milletvekili, bakan, profesör, vali ve emniyet müdürü gibi kişiler üye.





Anayasa ve kanunlarda yeri olmayan grubun faaliyetleri büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor ve toplantılarda müzakere edilen meseleler 3'üncü şahıs ve kurumlarla kesinlikle paylaşılmıyor.





KARARLAR HÜKÜMETE MEKTUPLA BİLDİRİLİYORDU





Genellikle on beş günde bir, bazen ayda bir toplandıklarını aktaran Kıvrıkoğlu, "Gelişmeleri değerlendirdikten sonra sonuçları kâğıda döküyoruz. Daha önceleri hükümete mektup şeklinde gönderiyorduk. Ancak dikkate alınmadığını, çöpe atıldığını öğrendik. Şimdi göndermiyoruz.” dedi.





Encümen-i Daniş üyesi iki eski genelkurmay başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu (solda) ve İlker Başbuğ.





"28 ŞUBAT BİN YIL SÜRECEK" SÖZÜNÜN ARKASINDA





Kıvrıkoğlu, aradan geçen 22 yıla rağmen Genelkurmay Başkanlığı iken söylediği “28 Şubat bin yıl sürecek.”