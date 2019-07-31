Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin evinde sürpriz görüşme /31 Temmuz 2019 13:44

Bahçeli'nin evinde sürpriz görüşme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile bugün bir araya geldi. Erdoğan görüşmeye sivil plakalı bir araba ile gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan bugün Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki tripleks villasında ziyaret etti. 

Sürpriz görüşme yarım saat sürdü.

KONVOYDA BEŞ ARABA VARDI

Erdoğan'ın MHP liderinin evine beş araçtan müteşekkil bir konvoyla geldiği öğrenildi. Erdoğan'ın arabasının yanısıra eskort arabaların sivil plakalı olması dikkati çekti.

İki lider arasındaki görüşme Bahçeli'nin tripleks villasında gerçekleşti.

Erdoğan'ın bu ziyareti bir ilk anlamına da geliyor. Bugüne kadar hep resmî konutlarda yapılan görüşmeler ilk kez bir özel konutta, Bahçeli'nin evinde gerçekleşti.

Görüşmenin saati ve muhtevası hakkında Cumhurbaşkanlığı da MHP de herhangi bir bilgi vermedi. 

Erdoğan'ın resmi programında 31 Temmuz'da böyle bir görüşme olacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyordu. 

İki lider villanın terasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın hemen solunda yer alan Bozkurt heykeli dikkati çekti. 
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MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP lideri Erdoğan'ı arabasına kadar uğurladı.

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Erdoğan sivil plakalı bir Mercedes ile Bahçeli'yi ziyaret etti. Erdoğan'ın makam arabasına beş-altı koruma aracı eşlik etti.

Sivil plakalı makam arabası ile Bahçeli'ye giden Erdoğan'ın sebeb-i ziyareti şimdilik sır!
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