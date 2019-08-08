[FLAŞ] Denizli'de 6.0'lık deprem

ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI, DEPREMDE CAN KAYBI YAŞANMADI

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 15-20 saniye süren depremde can kaybı yaşanmadığını ve birkaç yaralanma olduğu açıklandı. Çelik, enkaz altında kalanların olduğunu doğrularken, kriz masası kurduklarını açıkladı. Çelik, bazı evlerin çatılarının çöktüğünü ve vatandaşların evlere girmemeleri yönünde çağrı yaptıklarını da duyurdu. Bütün muhtarlarla iletişim kurmaya çalıştıklarını belirten Çelik, 20 mahalle ve 13 köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca Çelik, "Makam odamın duvarı da yıkıldı. 2-3 evin yıkıldığıyla ilgili haber aldık" dedi.





Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, "Ciddi bir yaralanmamız yok, yıkılan bir evimiz de yok, ekiplerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.