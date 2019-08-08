Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Denizli'de 6.0'lık deprem /08 Ağustos 2019 14:40

[FLAŞ] Denizli'de 6.0'lık deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te AFAD'a göre 6.0, Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Kandilli rasathanesi depremin büyüklüğünü ilk olarak 6.5 olarak açıklarken daha sonra revize etti ve 5.7'ye düşürdü. AFAD ise 6.0 olarak bildirdi. Sarsıntılar Konya, Antalya, Burdur, İzmir ve Isparta'da da hissedildi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI, DEPREMDE CAN KAYBI YAŞANMADI

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 15-20 saniye süren depremde can kaybı yaşanmadığını ve birkaç yaralanma olduğu açıklandı. Çelik, enkaz altında kalanların olduğunu doğrularken, kriz masası kurduklarını açıkladı. Çelik, bazı evlerin çatılarının çöktüğünü ve vatandaşların evlere girmemeleri yönünde çağrı yaptıklarını da duyurdu. Bütün muhtarlarla iletişim kurmaya çalıştıklarını belirten Çelik, 20 mahalle ve 13 köyde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca Çelik, "Makam odamın duvarı da yıkıldı. 2-3 evin yıkıldığıyla ilgili haber aldık" dedi.

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, "Ciddi bir yaralanmamız yok, yıkılan bir evimiz de yok, ekiplerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Bölgede arama - kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ve enkaz altında kalanların kurtarıldığı belirtildi. 

Tutluca Belediye Başkanı Hidayet Karaçay, 192 haneli bölgede 100 hanenin girilemeyecek durumda olduğunu, can kaybı olmadığını söyledi. 

Baklan Kuyucak Muhtarı Osman Ocak ise, 250 hane bulunan bölgede yalnızca 3-4 evde hasarlar meydana geldiğini aktardı. 

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