Samanyolu Haber /Gündem / Twitter'a 'sponsorlu reklam' vererek 43 milyon dolandırdılar /08 Ağustos 2019 14:28

Twitter'a 'sponsorlu reklam' vererek 43 milyon dolandırdılar

Uygun vadeli kredi ve kart aidatı alma bahanesiyle Twitter'a 'sponsorlu' ilan verip vatandaşın banka bilgilerini çalmaya çalışan çete çökertildi. Dolandırıcıların bu yolla 43 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

SHABER3.COM

İstanbul'da Sosyal medyada bankaların isimlerini kullanarak vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan çete lideri H.H.E.’nin de aralarında bulunduğu 21 kişiden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sözcü'de yer alan haberde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli kişilerin İstanbul genelinde illegal çağrı merkezi aramaları ve ulusal bankalara ait İnternet sitelerinin sahtesini yaparak, sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklamlarla vatandaşları yaptıkları sahte banka sitelerine yönlendirdiklerini ve bu yöntemle vatandaşların banka hesap bilgilerine ulaşarak hesaplarındaki parayı farklı hesaplara transfer edildiği bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonda dolandırıcıların kullandığı çok sayıda malzeme ele geçirildi

Ekiplerinin düzenlediği operasyonla 43 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter'a 'sponsorlu reklam' vererek 43 milyon dolandırdılar Sonraki Haber >>

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:39:08