Twitter'a 'sponsorlu reklam' vererek 43 milyon dolandırdılar

İstanbul'da Sosyal medyada bankaların isimlerini kullanarak vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan çete lideri H.H.E.’nin de aralarında bulunduğu 21 kişiden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Sözcü'de yer alan haberde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli kişilerin İstanbul genelinde illegal çağrı merkezi aramaları ve ulusal bankalara ait İnternet sitelerinin sahtesini yaparak, sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklamlarla vatandaşları yaptıkları sahte banka sitelerine yönlendirdiklerini ve bu yöntemle vatandaşların banka hesap bilgilerine ulaşarak hesaplarındaki parayı farklı hesaplara transfer edildiği bilgisini aldı.





Düzenlenen operasyonda dolandırıcıların kullandığı çok sayıda malzeme ele geçirildi





Ekiplerinin düzenlediği operasyonla 43 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi.



