Samanyolu Haber /Gündem / AKP'deki çözülmeden korkan Bahçeli’nin amacı ittifak tabanını genişletmek /16 Ağustos 2019 10:25

AKP'deki çözülmeden korkan Bahçeli’nin amacı ittifak tabanını genişletmek

MHP liderinin İYİ Partililere yönelik ikinci kez çağrı yapması kulisleri hareketlendirdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen hafta İyi Partililere yönelik ikinci kez dillendirdiği “yuvaya dönün” çağrısının ardında “partisini 2023’e hazırlamak olduğu” belirtiliyor. Parti kurmayları, "MHP’ye gelmeleri önemli değil. AKP’ye de gidebilirler. AKP’deki bölünme hazırlığı çok büyük" derken, Bahçeli'nin bu çağrısının amacının “Cumhur İttifakı tabanını genişletmek olduğu” ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, çağrının “salt MHP’ye dönük olmadığı” ifade edilirken, asıl amacın “partisine bir şekilde kırgın ve küskün olan ülkücüleri yeniden MHP çatısı altında toplayarak, Cumhur İttifakı’nın çatısını genişletmek olduğu” ifade ediliyor. 

‘AKP’ye de gidebilirler’
Parti kurmayları, “MHP’ye gelmeleri önemli değil. AKP’ye de gidebilirler. AKP’deki bölünme hazırlığı çok büyük. Partiden büyük kopuş olmasa bile yüzde 2 bile değerli olacak. Önemli olan Cumhur İttifakı çatısı altında birleşilmesidir” yorumunda bulunuyor. MHP’de “İYİ Parti’nin henüz partilileşme sürecini tamamlayamadığı ve bir kimlik sorunu yaşandığı değerlendirmeleri yapılıyor.
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