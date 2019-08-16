AKP'deki çözülmeden korkan Bahçeli’nin amacı ittifak tabanını genişletmek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen hafta İyi Partililere yönelik ikinci kez dillendirdiği “yuvaya dönün” çağrısının ardında “partisini 2023’e hazırlamak olduğu” belirtiliyor. Parti kurmayları, "MHP’ye gelmeleri önemli değil. AKP’ye de gidebilirler. AKP’deki bölünme hazırlığı çok büyük" derken, Bahçeli'nin bu çağrısının amacının “Cumhur İttifakı tabanını genişletmek olduğu” ifade ediliyor.





Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, çağrının “salt MHP’ye dönük olmadığı” ifade edilirken, asıl amacın “partisine bir şekilde kırgın ve küskün olan ülkücüleri yeniden MHP çatısı altında toplayarak, Cumhur İttifakı’nın çatısını genişletmek olduğu” ifade ediliyor.



