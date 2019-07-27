Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli bunun için mi AKP'den kopanlara tepki gösteriyor? /27 Temmuz 2019 11:40

Bahçeli bunun için mi AKP'den kopanlara tepki gösteriyor?

AKP içinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kuracağı iki ayrı partinin olası sonuçları değerlendiriliyor.

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Gazeteduvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde olası iki partinin kısa sürede Meclis grubu içinde bir değişime yol açması beklenmiyor. Yeni parti oluşumlarının da kuruluş sürecinde ana hedeflerinden birinin AKP’den milletvekili transfer etmek olmadığı biliniyor. Olası bir milletvekilli transferinin de ancak seçim sürecine yakın bir zaman diliminde yaşanabileceği konuşuluyor.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ MECLİS DENGESİNİ BOZAR MI?

Kulislerde olası bir milletvekili transferinin AKP’ye etkisine dair de hesaplar yapılıyor. Partilerin sandalye dağılımı üzerinden Meclis’te oluşan dengeye göre 20, hatta 30 milletvekili kaybında dahi AKP Meclis İhtisas Komisyonlarındaki gücünü koruyor. AKP’den ayrılan milletvekili sayısının 40’ı geçmesi durumunda ise Meclis Genel Kurulu ve komisyonlarındaki dağılım muhalefet lehine değişirken, bunun da Cumhur İttifakı devam ettiği sürece sorun olmayacağı hesapları yapılıyor.

MHP’YE GİDEN KÜSKÜN AKP'LİLER NE YAPACAK?

Seçimlerin olağan takvimi içinde 2023 yılında yapılması durumunda yeni oluşumların etkilerine dair de değerlendirmeler var. AKP kulislerinde son iki seçimler ele alınarak yapılan analizlere göre yeni kurulacak siyasi partiler AKP’ye değil MHP’ye zarar verir. Bunun nedeni kulislerde şöyle ifade ediliyor:

“24 Haziran seçim analizlerine göre ciddi oranda bir MHP seçmeni Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’ye gitti. Ama AK Parti’ye küsen, kırılan seçmen de MHP’ye gitti. 31 Mart yerel seçimlerinde de AK Parti seçmeninden MHP’ye oy veren ciddi sayıda seçmen var. Bu iki seçimdeki tabloya baktığımızda AK Parti küskünleri, Cumhur İttifakı içinde olduğu için MHP’ye gitmiş. Yeni partiler kurulursa bizim MHP’ye giden küskün-kırgın seçmenimiz bu oluşumlara, yeni kurulan partilere kayabilir. Bu durumda yeni partiler kurulursa oyu bizden değil MHP’ye gitmiş küskün AK Parti seçmeninden almış olur. Kaybeden AK Parti değil, son dengelere bakıldığında MHP olur.”

MHP, AKP’YE HORTUM BAĞLAMIŞ!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Davutoğlu’nun açıklamalarına en sert tepkinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldiğine dikkat çekmiş, “Bu sistemle gelen ittifaktan en fazla MHP istifade etmiştir. MHP adeta AK Parti tabanına hortum bağlamış gibi AK Parti tabanını kendine doğru çekiyor. Üç tane dahi miting yapmadan AK Parti’den devşirdiği oylarla gücünü korumaya çalışıyor. MHP tabanının önemli bir kısmı İYİ Parti’ye gitmiş. Bir kısmı da dışarıda bekliyor. AK Parti’den devşirdikleri seçmenle ayakta kalabilmişler” demişti.
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