Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayi üretimi 10 aydır düşüşte /16 Ağustos 2019 10:33

Sanayi üretimi 10 aydır düşüşte

Kriz sanayiciyi vurdu. Sanayi üretimi haziran ayında önceki aya göre yüzde 3,7 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 geriledi. Sanayideki kan kaybı 10 aydır devam ediyor.

SHABER3.COM

Sanayi üretimi haziran ayında önceki aya göre yüzde 3,7 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 geriledi.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, sanayi üretiminin yıllık yüzde 0,3 düşmesi bekleniyordu. 

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriye sanayideki daralma tahminleri çok aştı.

ÜRETİM 10 AYDIR DÜŞÜYOR

Mayıs ayı için sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,3 artıştan yüzde 1,2 artışa revize edildi. Böylelikle sanayi üretimi yıllık bazda 10 ay üst üste düşüş gerçekleştirmiş oldu.

Haziran ayında imalat sanayi yıllık bazda yüzde 3,6 düşerken, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 4,8 ve elektrik, haz ve iklimlendirme ve dağıtım sektörü yüzde 0,5 artış gösterdi.

Aylık bazda ise imalat sektörü yüzde 4,2 ve elektrik yüzde 1.3 azalırken, madencilik yüzde 4,2 arttı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sanayi üretimi 10 aydır düşüşte Sonraki Haber >>

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:02:21