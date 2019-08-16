Sanayi üretimi 10 aydır düşüşte

Sanayi üretimi haziran ayında önceki aya göre yüzde 3,7 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 geriledi.
Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, sanayi üretiminin yıllık yüzde 0,3 düşmesi bekleniyordu.
Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriye sanayideki daralma tahminleri çok aştı.
ÜRETİM 10 AYDIR DÜŞÜYOR
Mayıs ayı için sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,3 artıştan yüzde 1,2 artışa revize edildi. Böylelikle sanayi üretimi yıllık bazda 10 ay üst üste düşüş gerçekleştirmiş oldu.
Haziran ayında imalat sanayi yıllık bazda yüzde 3,6 düşerken, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 4,8 ve elektrik, haz ve iklimlendirme ve dağıtım sektörü yüzde 0,5 artış gösterdi.
Aylık bazda ise imalat sektörü yüzde 4,2 ve elektrik yüzde 1.3 azalırken, madencilik yüzde 4,2 arttı.