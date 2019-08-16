Gizemli avukat konuştu... Kaçırılan Ugan ve Kaya gözaltındayken avukat ayarlamış!

Şubat ayında kaçırıldıktan sonra iki hafta önce Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) ortaya çıkan dört kişiden Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın mahkeme günü ortaya çıkan gizemli avukatının anlattıkları dikkati çekiyor.

Ugan ve Kaya’nın ailesinin bile tanımadığı Ankara Barosu’na bağlı avukat Neslihan Koçer, Ugan ve Kaya’nın kendisini Emniyet’te tesadüfen bulduğunu ve avukatı olarak seçtiklerini öne sürüyor.

"DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR" DEDİ

Bu iki kişinin kaçırılmadıklarını ve işkence görmediklerini iddia eden Koçer’e göre, müvekkilleri gayet iyiydi hatta Emniyet’te kendi doğum gününü kutladılar



Bold Medya’dan Cevheri Güven’in görüştüğü avukat Neslihan Koçer 2011 yılında Ergenekon sanığı Emekli Korgeneral Engin Alan’la aynı törende Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin rozet takıp MHP üyesi yaptığı isimlerden biri.

Avukat Neslihan Koçer, Ugan ve Kaya’nın kendisini Emniyet’te tesadüfen bulduklarını, kaçırılmadıklarını, işkence görmediklerini söyledi. Koçer’e göre müvekkilleri gayet iyiydi hatta Emniyet’te kendi doğum gününü kutladılar.

BAHÇELİ’NİN ROZET TAKTIĞI İSİMLERDEN

Şubat ayında kaçırıldıktan 6 ay sonra Ankara Emniyeti’ne teslim edilmiş şekilde bulunan dört kişi ile kendi aile avukatları görüştürülmemiş, Baro’nun görevlendirdiği avukat grubuyla görüşmeleri de engellenmişti. Mahkeme günü aniden ortaya çıkan ve ailelerinin isimlerini bilmediği iki kadın avukattan, Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın avukatına Bold ulaştı.

İsminin Neslihan Koçer olduğu öğrenilen avukat, 2011 yılında Ergenekon sanığı emekli korgeneral Engin Alan’la aynı törende MHP lideri Devlet Bahçeli’nin rozet takıp MHP’li yaptığı isimlerden biri.

2016 yılındaki Ankara Barosu Kongresine Milliyetçi Avukatlar Grubu Yönetim Kurulu üyesi olarak da giren Neslihan Koçer, milliyetçi kişiliğiyle dikkat çekiyor.

“EMNİYETTE KARŞILAŞTIK AVUKATLARI OLMAMI İSTEDİLER”





Avukat Neslihan Koçer, müvekkilleriyle Ankara Emniyeti’nde karşılaştıklarını, kendisinden avukatı olmalarını istediklerini, böylece Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın avukatı olduğunu iddia etti.





Avukat Koçer, Ugan ve Kaya’nın ifade işlemlerinin günlerce sürdüğünü ve kendisinin de ifadelerde bulunduğunu söyledi ancak Ugan ve Kaya, aile görüşmelerinde ifade esnasında avukatları bulunduğuna ilişin herhangi bir bilgi vermemişlerdi.





Mahkeme günü ailelerin ilk kez uzaktan gördükleri, konuşamadıkları, isimlerini de öğrenemedikleri iki kadın avukattan biri olan Neslihan Koçer sorulara şöyle cevap verdi:





Yasin Ugan Beyin avukatısınız değil mi?





Doğru evet.





Yasin Beylerin 6 aydır kayıp olduklarına ilişkin çok sayıda haber çıktı.





Yok öyle bir durum yok.





Aileleri böyle şikayette bulunmuşlardı savcılığa.





Evet





Sonra gözaltında kendi aile avukatlarıyla görüşmediler sizinle nasıl irtibata geçtiler acaba?





Kendileri buldular beni.





Nasıl?





Ben de oradaydım ifade esnasında oradaydım, kendileri ulaştılar bana.





Nerede?





Emniyet’teydim ben, kendileri istediler.





Siz başka bir iş için mi Emniyet'teydiniz?





Tabi tabi.





Siz bu 4 kişinin mi avukatısınız?





Hayır, hayır sadece Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın avukatıyım.





Peki bu kişiler neyle suçlanıyorlar?





Bunları zaten öğrenirsiniz, gizli bir soruşturma hakkında avukat olarak bilgi vermem uygun değil. Zaten öğrenirsiniz sağolun.





Mahkemede ya da kendilerinden kaçırıldık gibi herhangi bir ifade duydunuz mu?









Hayır, hiç öyle bir beyan olmadı. Kendileri teslim oldular zaten.





Peki ailelerin size ulaşamadıkları, duruşmadan sonra arka kapıdan avukatların çıkartıldığı gibi beyanları oldu.





Nasıl, hayır. Öyle bir durum yok.





Bu kişilerle ilgili medyada çok fazla haber yapıldı. Sonra siz onlarla emniyette karşılaşıyorsunuz ve avukatları olmanızı istiyorlar, bu garip değil mi?





Hiç de garip değil, kendileri istediler zaten. Fırsat olursa kendileriyle de röportaj yaptığınızda anlarsınız zaten.





Ailelerinin ifadelerinde çok zayıflamış oldukları, ten renklerinin beyazlamış olduğu, korkulu oldukları vardı. Sizin böyle bir gözleminiz oldu mu?





Yok olur mu, günlerce ifadede idik zaten. Özgür bey de Yasin bey de gayet iyiydi durumları.





Bir sıkıntı yoktu diyorsunuz?





Hayır hayır, olur mu. Hatta benim doğum günümdü, doğum günümü bile kutladık orada.





Emniyette öyle mi?





Hı hım.





Yani sizin işkenceye dair bir gözleminiz yok öyle mi?





Hayır hayır, net bir şekilde söylüyorum, defalarca kendilerine de bir şikayetiniz var mı diye görüştüm. Her ifade günü hem başlangıçta hem bitişte. Hiçbir sıkıntı olmadığını dile getirdiler.





Kaç gün ifade alındı acaba?





Valla bir haftaya yakın sürdü. Şuan tam hatırlamıyorum hangi gün başladı hangi gün bitti.





AİLELERE GÖRE TUTUKLANAN DÖRT KİŞİ AVUKATLARININ İSİMLERİNİ BİLMİYORDU





Neslihan Koçer’ın sözlerine karşın aileler, iki avukatı ilk kez duruşmada gördüklerini dile getirdiler. Kaçırılan dört kişi gözaltında kaldığı 12 gün boyunca medyada çok sayıda haber oldu.





Ankara Barosu ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) kaçırılan kişilerin avukat görüşmelerinin engellendiğine ilişkin basın açıklaması yaptı.