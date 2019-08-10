Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin çağrısına uyan ilk İyi Partili /10 Ağustos 2019 13:49

Bahçeli'nin çağrısına uyan ilk İyi Partili

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'lilere yönelik yaptığı çağrının ardından, Antalya'da İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Avcı, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce MHP'den ayrıldığını ve İYİ Parti'ye katıldığını belirterek,  İYİ Parti'de hiçbir çalışmanın şeffaf şekilde yürümediğini ileri sürdü.

Avcı, "İl ve ilçe başkanlarını üyelerin, meclis üyelerini teşkilat yöneticilerinin seçeceği, milletvekilleri için sandık konulacağı ve akraba partisi olmayacağı belirtilmişti. Söylenenlerin tersi yapıldı. Ticaret partisine döndü." ifadesini kullandı.

Parti içinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istifa kararı aldığını vurgulayan Avcı, "Genel Başkanımız Bahçeli Bey'in çağrısına kulak vererek, evime, ocağıma dönüyorum" değerlendirmesini yaptı.

MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ile görüştüğünü aktaran Avcı, tekrar MHP saflarında vatan ve millet için mücadele edeceğini bildirdi. 

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da MHP'nin Türk milleti için siyaset yapan parti olduğunu, daha önce çeşitli nedenlerle partiden ayrılmış ya da farklı partilerde bulunmuş herkesin MHP'ye katılabileceğini vurgulayarak, "Kapımız herkese açık, kırmızı çizgilerimiz hariç herkes MHP'ye üye olabilir." ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'nin çağrısına uyan ilk İyi Partili Sonraki Haber >>

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:47