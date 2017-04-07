Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Suriye'yi vurmasına Rusya ne tepki verdi /07 Nisan 2017 09:28

ABD'nin Suriye'yi vurmasına Rusya ne tepki verdi

ABD'nin Suriye hava üssünü vurmasının ardından tüm dünyada gözler Rusya'ya çevrildi.

ABD savaş gemileri vurdu

Rusya'dan ilk açıklamalar peş peşe geliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, ''Saldırı ABD ile olan ilişkilerimize zarar verdi'' dedi. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağırdı. Rusya'nın sahada yanıt vermek yerine diplomatik olarak operasyonun meşruiyetini tartışmaya açmaya hazırlandığı yorumu yapılıyor.

PUTİN: SALDIRI İLİŞKİLERİMİZE ZARAR VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin,  ''Saldırı ABD ile olan ilişkilerimize zarar verdi'' dedi.

KREMLİN: YAPAY SEBEPLERLE DÜZENLENMİŞ SALDIRI

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'de rejime ait üsse hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili, "Egemen bir devletin uluslararası haklarının ihlalidir. Yapay sebeplerle düzenlenmiş saldırıdır." dedi.      


RUSYA, BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI 

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi, BMGK'yı konuya ilişkin acil toplantı yapmaya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise "Bakanlık, yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapacak" dedi.

RUSYA DEVLET DUMASI: AKILALMAZ BİR ŞEY

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Bakan Yardımcıısı Yuriy Şvytkin,Washington’un Suriye üssüne yaptığı füze saldırısının ABD'nin çifte standartlarının yansıması olduğunu öne sürdü. 

Şvytkin, ‘ABD’nin Rusya’da DEAŞ’ı kendi jeopolitik çıkarlarına göre kullandığını görüyoruz. Bugün terörle, DEAŞ ile mücadele eden güçlere, yani Humus’taki askeri üsse saldırılması akılalmaz bir şey. ABD'nin kime karşı savaştığını soruyoruz? DEAŞ’e mi yoksa DEAŞ ile mücadele eden güçlere mi?" diye konuştu.

''BM ÜYELERİNE KARŞI AGRESİF BİR EYLEM''

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD’nin Suriye bombardımanını, "BM üyelerine karşı yapılan agresif bir eylem" diye nitelendirdi.


Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre, Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD’nin Suriye’ye karşı giriştiği saldırıyı "Bu eylem BM üyelerine karşı yapılan agresif bir eylem" diye nitelendirerek, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin toplanmasını talep edeceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyesi Bolivya da daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’nin Shayrat Hava Üssü’ne düzenlediği roket saldırısı görüşmek üzere Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanmasını istedi.

''OLUMSUZ SONUÇLARI OLACAK''

Öte yandan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin "olumsuz sonuçları" olacağını söyledi.

Safronkov, BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib kentinde düzenlen kimyasal saldırının görüşüldüğü kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Vladimir Safronkov, askeri müdahalenin "olumsuz sonuçlarından bu şüpheli ve trajik girişimi başlatanların sorumlu olacağı" uyarısında bulundu.Olumsuz sonuçların ne olacağının sorulması üzerine Safronkov, "Irak'a Libya'ya bakın." cevabını verdi.


 

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