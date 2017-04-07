ABD Suriye'yi füzelerle vurdu...

Donald Trump, Florida'daki evinden gazetecilere yaptığı kısa açıklamasında "Suriye'ye yönelik hedefi belli saldırının emrini verdiğini" söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye saatiyle 04:40'ta Akdeniz'in doğusundaki ABD savaş gemilerinden Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fırlatıldığını duyurdu.

Trump füze saldırısının, Salı günü Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında sinir gazı kullanıldığı öne sürülen saldırıya karşılık yapıldığını açıkladı.

"Suriye'nin yasaklı olan kimyasal silahları kullandığı, kimyasal silah sözleşmesi altındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve BM Güvenlik Konseyi'nin çağrılarını yok saydığı şüphe götürmez" dedi.

"Ölümcül kimyasal silahların kullanılmasını ve yayılmasını önlemek ve caydırmak Birleşik Devletler'in ulusal güvenlik çıkarı için hayati" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "diktatör" olarak nitelendirdi ve "Esad yardıma muhtaç erkeklerin, kadınların ve çocukların hayatını çaldı" dedi.

Füzelerin saldırının meydana geldiği İdlib kentinin güneyindeki El Şayrat hava üssüne isabet ettiği belirtiliyor.

Trump konuşmasında Salı günkü hava saldırısının rejimin elindeki El Şayrat hava üssünden havalanan uçaklarca düzenlendiğini öne sürdü.

Suriye Devlet Televizyonu, "Amerikan saldırganlığının" Suriye'de bir askeri üssü "bir dizi füze ile" hedef aldığını duyurdu ve bir askeri yetkilinin saldırının "kayıplara yol açtığını" söylediğini aktardı.

Donald Trump'tan 'uygar uluslara' çağrı

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esad'ın davranışlarını değiştirmeye yönelik yıllar boyunca devam eden önceki denemelerin hepsi başarısızlığa uğradı.

"Sonuç olarak, mülteci krizi derinleşmeye ve bölge ABD ve müttefiklerini tehdit edecek şekilde istikrarsızlaşmaya devam ediyor."

Trump konuşmasını "Uygar uluslara Suriye'deki kıyım ve kangölünü ve terörizmin her çeşidini bitirme arayışlarında kendilerine katılmaları" çağrısı yaparak sonlandırdı.





ABD Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan bu fotoğrafta USS Porter gemisinden Suriye'ye füze fırlatıldığı görülüyor

Pentagon: Rusya önceden bilgilendirildi





ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında 'USS Porter' ve 'USS Ross' gemilerinden fırlatılan füzelerin El Şayrat hava üssündeki hava araçlarını, hava aracı depo alanlarını, mühimmat depolama sahalarını, hava savunma sistemlerini ve radarları hedef aldığı belirtildi.





Pentagon sözcüsü Jeff Davis, "İlk göstergeler Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanma kapasitesini azaltacak şekilde saldırının El Şayrat hava üssündeki pek çok hava aracını, destek altyapı sistemini ve ekipmanını tahrip ya da yok ettiğini gösteriyor" dedi.

Saldırının amacı "Rejimin tekrar kimyasal silahları kullanmasını engellemek" olarak açıklandı.

Pentagon ayrıca Esad'ın müttefiki Rusya'nın füze saldırısı konusunda önceden bilgilendirildiğini bildirdi.