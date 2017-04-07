Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Suriye'yi vurması hakkında Türkiye'den ilk açıklama /07 Nisan 2017 09:18

ABD'nin Suriye'yi vurması hakkında Türkiye'den ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ABD'nin Suriye'yi vurması hakkında "ABD'nin bu operasyonunu değerlendirdi: Askeri üssün vurulması olumludur, anlamlıdır. Rejim uluslararası alanda cezalandırılmalı

ABD'nin Suriye'yi vurması hakkında Türkiye'den ilk açıklama

Kurtulmuş'un Fox TV'de yaptığı açıklamaları şöyle: "Askeri üssün vurulması olumludur, anlamlıdır. Rejim uluslararası alanda cezalandırılmalı. ABD'nin bu operasyonunun barışa katkıda sağlamasını umuyorum. Esad Rejimi kendi halkına zarar veremez hale gelene kadar BM yaptırım uygulamalıdır.
Suriye'de vekalet savaşlarının sonuna gelinmiştir. Bu şekilde devam ederse ABD ile Rusya ve diğer ülkeler çatışma noktasına gelir. Bizim baştan beri söylediğimiz bir şey var. Halkına karşı barbarca bir tavır sergileyenlerin bir şekilde dizginlenmesi lazım. Belli bölgelerin, mesala Fırat Kalkanı’nı gerçekleştirdiğimiz bölge gibi, güvenli bölge haline getirilmesi lazım. Suriye’deki sorununu hızlı çözümüne katlı sağlayacak şeylerden biri de güvenli bölge. Amerikalılar uzun yıllar kararsız kaldı. Güvenli bölge gibi insani anlamda nefes aldıracak konularda bir öyle bir böyle gitti. Bunun bölgeye hiçbir katkısı olmadığı gibi ABD’yi de çıkmaza soktu."
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