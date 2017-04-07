Esed rejiminden ABD saldırısı sonrası ilk açıklama..

Doğu Akdeniz'de bulunan 2 ABD gemisinden Humus yakınlarındaki Şaryat hava üssüne 50'nin üzerinde Tomahawk füzesi fırlatıldı. Suriye rejiminin resmi yayın organından yapılan açıklamada "Sabah gündoğumu ile birlikte Suriye'nin orta bölgesinde yer bir hava üssümüz Amerikan saldırısına uğradı. Saldırıda kayıplar yaşandı” ifadeleri kullanıldı. Humus Valisi, "Yaralıların tahliye işlemleri sürüyor ve şimdi hasarın boyutunu tahmin etmek için henüz erken. Hedeflenen hava üssünde can kayıpları var, ancak büyük miktarda fiziki hasar var" dedi. Suriye askeri kaynakları da Tuğgeneral İsa Halil İbrahim'in de aralarında bulunduğu üs içinde görevli 6 üst düzey komutanın öldüğünü, 14 savaş uçağının da imha edildiğini duyurdu.





ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Operasyon ABD'nin güvenliği için elzemdi" dedi.





''KAYIPLAR VAR''





Suriye’de Esad rejiminin resmi haber ajansı, ABD'nin ülkedeki bir askeri hava üssüne füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Rejimin yayın organı konumundaki SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, "Sabah gündoğumu ile birlikte Suriye'nin orta bölgesinde yer bir hava üssümüz Amerikan saldırısına uğradı. Saldırıda kayıplar yaşandı” ifadeleri kullanıldı.





HUMUS VALİSİ ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI





Humus Valisi Talal el Barazi, "hava üssüne yapılan saldırının DEAŞ'in yararına olduğunu kaydetti ve "Üste kurtarma operasyonu sürüyor" dedi.









İdlip'te sivillere yönelik kimyasal silah kullanılmasının ardından ABD'nin Suriye'nin Şaryat hava üssüne yönelik Tomahawk füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırının şoku sürüyor. Humus Valisi Talal Al Barazi, "Yaralıların tahliye işlemleri sürüyor ve şimdi hasarın boyutunu tahmin etmek için henüz erken. Hedeflenen hava üssünde can kayıpları var, ancak büyük miktarda fiziki hasar var" dedi.





SURİYE ASKERİ KAYNAKLARI: 6 ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜ





Suriye askeri kaynakları, Tuğgeneral İsa Halil İbrahim'in de aralarında bulunduğu üs içinde görevli 6 üst düzey komutanın öldüğünü, 14 savaş uçağının da imha edildiğini duyurdu.





Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, üssün kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.Suudi Arabistan da ABD'nin saldırısına tam destek verildiğini belirten bir açıklama yaptı.