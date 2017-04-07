Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD Suriye'yi vurunca Dolar Dünya'da düştü Türkiye'de yükseldi /07 Nisan 2017 09:15

ABD Suriye'yi vurunca Dolar Dünya'da düştü Türkiye'de yükseldi

ABD'nin Suriye'ye saldırısının ardından artan jeopolitik endişelere bağlı olarak dolar 3.73 lirayı, euro 3.98 lirayı aştı.

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Dolar erken saatlerde 3.7376 liraya kadar tırmanırken, euro da 3.9827 lirayı gördü.
DOLAR DÜNYADA KAYIPTA

ABD doları,  Suriye savaşında keskin bir hızlanma görüleceği endişeleri üzerine güvenli liman olarak görülen Japon yeni karşısında değer kaybetti. 

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketini izleyen dolar endeksi gerilemeye başladı

PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD'nin Suriye'ye saldırısının ardından artan jeopolitik endişelere bağlı olarak, bir süredir inişte olan petrol fiyatları da yükselişe geçti.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarında temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı 1.0 dolara yakın artışla 54 doları aşarken, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 51 doları geçti.

Uluslararası petrol piyasalarında Brent 54.76 doları görürken, ABD petrolünün varil fiyatı da 51.60 dolara kadar yükseldi.

Artan jeopolitik endişelerle dolar da 3.74 lirayı aşarak 3.7414 liraya kadar çıkarken, euro da 3.9910 lira ile 4.0 liraya yaklaştı.
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