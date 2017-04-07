Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan’daki Türk partisi'nden 'hayır' çağrısı /07 Nisan 2017 09:35

Bulgaristan’daki Türk partisi'nden 'hayır' çağrısı

Bulgaristan’daki Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye’deki referandumda hayır çağrısı yaptı.

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Parti yayınladığı bildiride, referandumun demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri tehdit ettiğine dikkat çekti. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Türkiye’de hayata geçirilmek istenen başkanlık sisteminin demokrasinin yanı sıra temel hak ve özgürlükleri tehdit ettiğini ifade etti.

Bulgaristan’da geçtiğimiz günlerde 6 milyon 500 bin kayıtlı seçmen bugün sandık başına gitmişti. Seçimde Türk partileri ağır yara almıştı. AKP destekli Dost Partisi yüzde 2.8 oy alarak barajın altında kalırken HÖH yüzde 8 oy alarak 3. parti olmuştu. AKP’nin kurduğu Dost Partisi, HÖH’nin genel oylarının yüzde 10’u kadarının azalmasına sebep olmuştu. Oyların bölünmesiyle 10 kadar milletvekili kaybedilmişti.

DW’nin haberine göre, HÖH, Türkiye’de yapılması planlanan anayasa değişikliğini eleştirdi. Bulgaristan medyasında yer alan haberlere göre, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Türkiye’de hayata geçirilmek istenen başkanlık sisteminin demokrasinin yanı sıra temel hak ve özgürlükleri tehdit ettiğini ifade etti.
Hak ve Özgürlükler Hareketi tarafından yayınlanan bildiride ise partinin referandumda “kesin bir şekilde hayır dediği” vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “devletin bütün iktidarını kontrolsüz olarak elde etmeye çalıştığının” öne sürüldüğü bildiride, “Erdoğan eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve parti lideri olmak istiyor. Hiçbir kontrol mekanizması ve denge olmadan” ifadesine yer verildi.

Bildiride “insan hak ve özgürlüklerinin çiğnemesine,” “ifade özgürlüğü eksikliğine ve özgür düşünce sahibi aydınların ve gazetecilerin tutuklanmasına,” “her türlü şiddet ve diktatörlüğe,” “kontrollü darbe girişimlerine,” “hayır” dendiği vurgulandı. “Kemalist Türkiye Cumhuriyeti’nin Sultanlığa dönüştürülmesine hayır” denilen bildiride, “bu dönüşümün Türkiye’yi sadece komşuları, bölge ve dünya açısından değil, her şeyden ziyade kendisi açısından da zararlı hale getireceği” belirtildi.
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