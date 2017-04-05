Yurtdışındaki referandum süreci AGİT gözetiminde değil

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcisi Michael Georg Link, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının 16 Nisan'daki referandum için oy kullanma sürecinin yeterince gözlemlenmediği eleştirisini dile getirdi. Link Stuttgarger Zeitung'a verdiği demeçte "AGİT olarak sadece Türkiye'deki seçimleri gözlemleyebiliyoruz. Almanya, Avusturya ya da İsveç'te seçimleri gözlemlemek için ekibimiz yok" dedi. AGİT'in görevi itibariyle yurtdışındaki seçimleri gözlemlemediğini söyleyen Link, "Ancak bu AGİT olarak gelecekte ele almamız gereken bir konu" dedi.

"Asıl sorun kampanya süreci"

Link, AGİT gözlemcilerinin Türkiye'de iyi karşılandığını, işbirliğinin profesyonel olduğunu da belirtti. AGİT'in Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili ara raporunu bu hafta sonunda açıklayacağını söyleyen Link, kendileri için asıl sorunun seçim günü (16 Nisan) değil öncesindeki kampanya süreci olduğunu belirtti. AGİT'in Türkiye'de daha önce yapılan seçimlerden edindiği tecrübeler doğrultusunda medyada seçim konusunun tek taraflı ele alındığını belirten Link, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında ilan edilen OHAL nedeniyle medyadaki haberler ve gösteri düzenleme gibi konularda kısıtlamalar olduğunu söyledi.

Muhalefet partilerinin seçim gününe dair temel bir kaygı taşımadıklarını, endişelerin daha çok seçim kampanyaları sürecine dair olduğunu söyleyen Link, 'hayır' kampanyası yürütenlere yönelik yıldırma girişimleri olduğunu ifade etti.





Türkiye'de kaç gözlemci görev yapıyor?





AGİT'in hali hazırda Türkiye'de ikişer kişiden oluşan 12 ekibinin bulunduğunu söyleyen Link, bu ekiplerin Türkiye'nin güney doğusu dahil farklı bölgelerinde görev yaptığını kaydetti. AGİT'in başkent Ankara'da ise ek 20 çalışanının görev yaptığını söyleyen Link, seçim gününde ise ek gözlemcilerin geleceğini belirtti.

Yurtdışında 2 milyon 970 bin Türk seçmenin bulunduğu belirtiliyor. Bu seçmenlerin 1 milyon 430 bini Almanya'da yaşıyor.