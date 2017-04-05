Mutfakta referandum yangını çıktı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun raporuna göre , dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını dikkate alarak hesaplanan açlık sınırı ile diğer ihtiyaçları dikkate alarak hesaplanan yoksulluk sınırı araştırmalarından ilginç sonuçlar ortaya çıktı.



Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Mart ayında bir önceki aya göre 51 lira daha artarak bin 703 liraya çıkarken, gıda dışındaki gereksinimler için yapılması gereken harcama da 36,5 lira artarak ise 4 bin 918 liraya yükseldi. Gıda ve gıda dışı gereksinimlerin karşılanabilmesi için gereken toplam aylık harcama tutarını gösteren “yoksulluk sınırı” ise 88 liralık artışla 6 bin 621 lira oldu.

Gıda harcamaları bin 703 liraya yükseldi





Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artarak bin 651 liradan bin 703 liraya yükseldi. Açlık sınırında yaşanan artış büyük ölçüde, et, kuru bakliyat, yumurta, süt- yoğurt, zeytin gibi harcama gruplarından kaynaklandı.

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre Mart ayında kırmızı et, tavuk ve balık için yapılması gereken harcama tutarı yüzde 3,8 oranında artarak 493 liraya yükseldi. Yumurta harcaması yüzde 5,9 artışla 28 liraya, kuru bakliyat harcamaları yüzde 11,6 artarak 64 liraya, süt-yoğurt harcamaları yüzde 1,9 artarak 191 liraya çıktı.

Şubat’ta önemli ölçüde azalan kuru soğan fiyatları Mart’ta yeniden yüzde 15,8 artarak 15,4 liraya çıktı. Taze meyve harcamaları yüzde 5,4 azalarak 152,8 liraya, taze sebze harcamaları yüzde 0,2 azalarak 186,9 liraya geriledi. Ekmek harcamaları yüzde 0,2 artarak 175,4 liraya çıktı. Pirinç, bulgur harcamaları yüzde 21,9 oranında zamlanarak 35,2 lirayı çıkarken, un harcamaları 27,2 lira düzeyinde kaldı. Un harcaması 27,2 lirada kalırken, makarna-şehriye harcamaları yüzde 7,2 artarak 23,7 lira, yağ harcamaları yüzde 4 artarak 39,3 liraya yükseldi.

Gıda dışı harcamalar yüzde 2,9 zamlandı





Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarak 4 bin 881 liradan, 4 bin 918 liraya çıktı.

Gıda dışı harcamalarda yaşanan artış büyük ölçüde, giyim, sağlık, ulaştırma gibi harcama gruplarında yaşanan fiyat artışlarından kaynaklandı. Mart ayında, ulaştırma harcamaları yüzde 0,6 oranında artarak dört kişilik bir aile için bin 63 liraya yaklaştı. Alkollü içki ve tütün için yapılan harcamalar değişmeyip 367 lirada kalırken, giyim ve ayakkabı harcamaları yüzde 2 artarak 410 liraya, ev eşyası harcamaları yüzde 1 artarak 481 liraya, barınma harcamaları ise yüzde 0,4 yükselerek 938 liraya çıktı.

Dört kişilik bir ailenin sağlık harcamaları yüzde 1,91 arttı ve Mart’ta 175 lira oldu. Haberleşme harcamaları 253,5 lirada kalırken, eğlence ve kültür harcamaları yüzde 1,5 oranında zamlandı ve 231,9 liraya çıktı. Eğitim harcamaları 165,9 lira, dışarıda yenilen yemek ve konaklama harcamaları 504,5 lira, çeşitli mal ve hizmetler için yapılması gereken harcamalar ise 327,2 lira olarak hesaplandı. Gıda dışı harcamalarda yılın ilk üç aylık döneminde toplam yüzde 2,9 oranında arttı.