Yurt dışında oy verme işlemi skandallarla başladı

Frankfurt'ta ‘Hayırlı olsun’ dediği için iki kadın seçmen, görevliler tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Oy çadırına su şişeleriyle girilmesine de izin verilmedi. Düsseldorf'ta ise sandık kurulunda görevli imam Hasan Çakıroğlu, Hasan Büyükyazıcı isimli bir vatandaşın kimliğini kontrol etti ve oy verme yerinin Türkiye olduğunu gördü. Şahsın Almanya'da oy kullanamayacağını gören imam ardından, ‘seçmen kaydı için yasal süre geçmiş olması’na rağmen oy verme yerini bilgisayarda değiştirdi ve Düsseldorf yaptı.

BİR DE ‘EVET VERDİM’ DİYE YAZDI

Sandık görevlisi imamın bu davranışını gören diğer görevliler müdahale etti ve tutanak tutuldu. Tutanakta, vatandaşın Almanya'da oy hakkı olmamasına ve seçmen kaydının Türkiye'de olmasına rağmen, Hasan Çakıroğlu tarafından, bilgisayar yoluyla seçmen yapıldığı ve ‘Evet’ oyu kullandırıldığı belirtildi. İmam Hasan Çakıroğlu da, kendisini kurtarmak için, oy veren şahısla ayrı bir tutanak tuttu ve ‘evet’ verildiğini yazıp birlikte imza etti. Yaklaşık iki yıl önceki seçimlerde diyanet imamları sandık başkanı yapılmış ve çok sayıda problem yaşanmıştı. Bu kez öğretmenler sandık başkanı yapıldı ancak üye olan imamlar yine skandallara imza atmaya devam ediyor.

FRANKFURT'TA DA SKANDALLAR





Almanya'daki 1 milyon 430 bin seçmenden yaklaşık 140 bini Frankfurt’ta oy kullanıyor. Sabah saat 08.30'dan itibaren kuyruklar oluşmaya başladı ve 09.00'da referandumda oy verecek olanlar, içeri girdi. Konsolosluk binasının yanında kurulan oy çadırına girişte sorunlar yaşandı. Giriş kapısında bekleyen Alman polis ekibinin yanında kurulan kamera seçmenlerde tedirginlik yarattı. Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinde açıkça, ‘TC kimliği dışında, pasaport, ehliyet, avukat- hakim- savcı veya TC kimlik numarasını belirten başka kimlik geçerlidir’ denmesine rağmen, bir Türk avukat içeri alınmadı. 10 dakikalık bekleyişten sonra avukat içeri alındı.

SULARI TOPLAYIP ARADILAR





Kapıda insanların çantalarının arandığı, bazılarının elinden küçük su şişelerinin toplandığı görüldü. Bir çok kişi, ‘Üstümüzü niye arıyorsunuz? Almanya'da da oy veriyoruz, ne arayan var, ne de sularımızı alan’ diye itiraz etti. Korumalar ise kendilerine bu yönde emir geldiğini, başka yapacak bir şeyleri olmadığını söyledi.

‘HAYIRLI OLSUN’ DEMEK YASAK





İlginç bir tartışma da, oy verdikten sonra, oy çadırını terk eden üç kadının, ‘Hayırlı olsun’ demesinden sonra yaşandı. Kırmızı ceketli bir koruma, ‘Burada böyle konuşamazsınız’ diye uyardı ve hızla itip kapıyı üstlerine kapadı. Bunun üzerine kadınlar, „Biz oy verme yerinden çıktık. Zaten burada oy verecek olanlar da yok, çıkanlar var. İstediğimiz gibi konuşuruz“ diye cevap verdi. Koruma, yüksek sesle ‘Konuşamazsınız’ deyince, tartışma büyüdü. Güvenlik şefi gelip, kadınlardan fazla öfkelenen korumayı sakinleştirdi. Çıkış kapısının yanında ise Alman Hessen Eyaleti'nde yayın yapan Hessische Rundfunk isimli TV kanalı, oyunu verdikten sonra çıkanlarla röportajlar yaptı.