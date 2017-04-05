AKP polisi ile tanıştı

Gazeteci Enver Aysever, Sabiha Gökçen Havaalanı yolunun kapatılmasına ilişkin polise soru sorduğu için gözaltına alınmaya çalışıldığını öne sürdü.

AKP polisiyle tanışan Aysever'in bu olayda cemaati suçlamaması dikkate değer bulundu.

Aysever, başından geçenleri şöyle yazdı:

Hayırlı bir iş için Antep’e gideceğiz, Sabiha Gökçen Havaalanı’na beş dakikalık mesafe kala yol tıkandı. Pek rastlanmayan bir durum bu! Pek çok insan gibi ben de araçtan inip, ileri doğru yürüdüm. Polis yolu kapamış.

Yurttaşlar/Millet öfkeli, lakin OHAL koşullarından dolayı herkes yarım ağız, içe doğru söyleniyor. Polislerin yanına gittim ve sordum: “Yolu kapadığınıza göre birileri geçiyor, kim olduğunu öğrenebilir miyim?” dedim.





Genç olan son derece saygısız biçimde; “Sana açıklama yapmak zorunda değilim 155’i ara” dedi. Basın mensubu olduğumu, yurttaşların mağdur olduklarını, birçok kişinin uçağını kaçırdığını, söyledim. Bu sorumluluğun kime ait olduğunu öğrenmek istediğimi ekledim. Bu kez daha yaşlı ve deneyimli olan memur geldi yanıma. Doğrusu kibar davrandı. “Açacağız şimdi kardeşim hadi aracınıza gidin” dedi. Ben de aynı kibarlıkla devam ettim sözüme: “Şu an, arkada gördüğünüz pek çok kimse ya küfür ediyor, ya beddua ediyor” dedim. “Biz emir kuluyuz” dedi. Gerçek sorumluyu söylerse, bunu sosyal medyadan, gazeteden duyuracağımı söyledim. O sırada emir geldi, yol açıldı.





Genç olan araca binerken bana pis sırıtışla baktı, ardından argo bir cümle kurdu. “Sen kimsin ya!!” dedi. Yaşlı olana, bu üslubu doğru bulup bulmadığını sordum, o nasıl kamu görevi yapıyorsa, ben de denetleme görevimi yapıyordum, anımsattım. Arabadan bana seslendi: “Alırım seni” dedi. Yüzünde üniformadan gelen bir güvenle… Yaşlı olana arkadaşının sözlerini anımsattım, tehdidine dikkat çektim. Soruma da yanıt alamadığım için, basın mensubu olarak fotoğraf çekmek istedim. Bir anda her şey değişti. İyi polis, kötü polis gitti, hemen koluma girdi biri, diğeri yakama yapıştı, arabaya sokmaya çalıştılar. O sırada arkada araçta olan arkadaşlarım yetişti…





Bir anda iki polis, arkadaşlarımı görünce: “Bizi tehdit etti, hakaret etti, sövdü” diyerek bağırmaya başladılar. “Görev başında memura hakaretten alıyoruz” dediler. Biz direndik, sonra nasıl olduysa yaşlı olan olayın yanlış olduğunu anladı, elimi sıktı falan, genç olan küfür etti, basıp gittiler. Ha bu arada haklarını aramak için polisle konuşmaya giden birine halkımız sahip çıktı(!), herkes hızla uzaklaştı oradan. Oysa daha beş dakika önce bakana, polise, aklınıza kim gelirse fısıltı halinde söyleniyor, sövüyorlardı…