Samanyolu Haber /Dünya / Yurt dışı oy kullanmada yeni skandal! /05 Nisan 2017 10:12

Yurt dışı oy kullanmada yeni skandal!

16 Nisan referandumunda Türk vatandaşlarının yurt dışındaki oy verme işlemi için skandal bir iddia ortaya atıldı

SHABER3.COM

Daha oy verme işlemi resmen başlamadan, hatta pusulalar başkonsolosluklara ulaştırılmadan, Duisburg'daki AKP yöneticilerinden Ahmet Duran'ın mühürlü oy pusulası ile poz verdiği ortaya çıktı.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre  Skandal olay, Almanya’nın Duisburg şehrinde ortaya çıktı. Duisburg’daki AKP yöneticilerinden Ahmet Duran 11 Mart 2007 tarihinde AKP’nin Duisburg seçim koordinasyon merkezinde çektiği bir fotoğrafı Facebook hesabından paylaştı. Fotoğrafta Duran’ın elinde mühürlü bir oy pusulası olduğu görülüyordu. Oysa YSK’nın 16 Nisan referandumunda kullanılacak mühürlü oy pusulalarının sevkıyatına 12 Mart’ta başladığı ortaya çıktı. YSK, mühürlü oy pusulalarını 12-18 Mart tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklere gönderdi.



“EĞİTİM AMAÇLI GÖNDERİLDİ” İDDİASINI YSK YALANLADI

Fotoğrafı paylaşan AKP’li yaptığı açıklamada, “söz konusu oy pusulasının kendilerine eğitim çalışmaları esnasında sandık görevlilerini bilgilendirmek amaçlı gönderildiğini” öne sürdü. Ancak YSK bu iddiayı da yalanladı. YSK yetkilileri “eğitim amaçlı oy pusulası gönderme gibi bir uygulamanın olmadığını” açıkladı.

CHP ORTAYA ÇIKARDI

AKP’li Duran’ın, YSK daha mühürlü oy pusulalarının dağıtımına başlamadan, elinde mühürlü pusula ile fotoğraf yayınladığı CHP ortaya çıkardı. CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Çam, “Bu oy pusulasının AKP bürosunda ne işi var? 12 Mart’ta gönderilmeye başlanan oy pusulaları nasıl oluyor da 11 Mart’ta Almanya’nın Duisburg şehrinde bulunuyor? Biz sandıkların başında duruyoruz ancak oy çuvallarını konsolosluk binasına kilitliyoruz. AKP bürolarından oy pusulası çıkması açıklanamaz. Bu konunun en üst düzeyde takipçisi olacağız. Yüksek Seçim Kurulu’na şikayette bulunacağız ve savcılığa da suç duyurusu yapacağız” açıklaması yaptı. Olayın CHP’liler tarafından ortaya çıkarılmasının ardından, fotoğrafı paylaşan AKP’li Duran, Facebook’taki bu paylaşımını sildi.
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