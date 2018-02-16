Yunanistan Meriç'e ek önlem alıyor

Ahvalnews'ten Evren Dede'nin haberine göre 14 Şubat 2018 tarihinden itibaren geçerli olan karar doğrultusunda Yunanistan’ın Türkiye ile olan Evros’taki (Meriç) sınır muhafızlarının sayısı 88’den 155’e yükseltiliyor. 67 Yunan güvenlik muhafızının Evros’ta Çarşamba gününden itibaren görev yapmaya başlamasıyla birlikte Yunanistan’ın Orestiada’daki (Kumçiftliği) sınır polisinin sayısı 120’ye, Dedeağaç’taki (Alexandroupoli) sınır muhafızlarının sayısı ise 35’e çıkarılmış oldu.







Yunan yetkililerin AHVAL’e aktardığı bilgilere göre son dönemde Türkiye’den geçişlerde artış yaşanıyor. Yunan yetkililer kaçak geçişlerin artmasıyla birlikte Evros (Meriç) ilinde sınır muhafızlarının sayısının arttırılmasının gerektiğini düşünüyor.