Meriç'te boğulan ailelerin katili, öğretmen babayı 11 ay hapiste tutanlardır

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 5 kişilik Maden ailesi Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye çalışırken boğulmuştu. 13 Şubat'ta ise daha büyük bir facia Meriç Nehri'nde gerçekleşti.







İki aile ve genç bir erkekten oluşan en az 8 kişilik hizmet hareketi mensubu Türk vatandaşını taşıyan plastik bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Aynı aileden iki çocuk ve annelerinin naaşı kıyıya vururken diğerleri halen kayıp.





Hayatını kaybeden çocukların babası Uğur Abdurrezzak 11 aylık hapis sürecinin ardından Ocak ayında tahliye olmuştu. Aileyi tehlikeli yolculuğa çıkaran süreç Türkiye'deki 15 Temmuz şaibeli darbe girişiminin ardından başladı.





Baba Uğur Abdürrezzak





39 yaşındaki İngilizce öğretmeni Uğur Abdurrezzak ve 37 yaşındaki Türkçe öğretmeni eşi Ayşe Abdürrezzak, 2016 yılı Temmuz ayında iktidar partisi AKP tarafından Olağan Üstü Hal ilan edilmesinin ardından mesleklerinden ihraç edilen kamu personeli 30 bin öğretmen arasındaydı. İkisi de Hizmet Hareketi üyesi oldukları gerekçesiyle işlerini kaybettiler.





Uğur Abdurrezzak, işini kaybettikten 6 ay sonra bir sabah evinden gözaltına alındı ve Kandıra Cezaevi'nde 11 ay tutuklu kaldı. Geçtiğimiz Ocak ayında tahliye edildi ancak "terörist" suçlamasıyla davası devam ediyordu. 6.5 yıl ile 22 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanan Uğur Abdurrezzak bu nedenle ailesiyle birlikte ülkesini terk etmeye karar verdi.





Çocuklar Abdülkadir Enes ve Halil Münir





11 yaşındaki oğlu Abdülkadir Enes ve 2 yaşındaki oğlu Halil Münir'i yanlarına alan aile 13 Şubat gece yarısı Meriç nehri üzerinden Türkiye'den kaçmak için yola koyuldu. İnsan kaçakçıları eşliğinde uzun yürüyüşün ardından sabah 05:00 civarında Meriç nehrine ulaşan aileyle birlikte yürüyen başka bir aile daha vardı.





30 yaşındaki Fahrettin Doğan ve 28 yaşındaki Aslı Doğan ile 2.5 yaşındaki bebekleri İbrahim Selim Doğan da yine Gülen Hareketi üyesi oldukları gerekçesiyle alacakları hapis cezasından kaçmaktaydılar. Fatih Yaşar isimli bir başka arkadaşları da beraberlerindeydi.





Üçü çocuk toplam 8 kişi, insan kaçakçıları eşliğinde Meriç Nehri kıyısında kendilerini karşıya geçirecek plastik bota bindiler. Ancak bilinmeyen bir sebeple bot nehri geçerken alabora oldu.





Yapılan ilk aramada Ayşe Abdürrezak ve 11 ile 2 yaşındaki iki oğlunun naaşı bulundu. Botla karşıya geçmeye çalışan diğer 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.





İki yıl önce Aylan bebeğin boğulmasıyla Suriyelilerin dramı konuşulurken şimdi Türkiyeli mazlumlar ve bebekleri aynı şekilde boğularak hayatını kaybediyor.





Hizmet Hareketi mensuplarına Türkiye'de uygulanan sosyal ölüm politikaları nedeniyle benzer can kayıplarının artması olası.





Yaklaşık 50 bin Hizmet Hareketi mensubu tutuklu durumda. 120 binden fazla kişi hakkında hakkında ise yargı süreci devam ediyor. On binden fazla kişi de tehlikeli yolculukları göze alarak Avrupa ülkelerine iltica etti.





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