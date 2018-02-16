Samanyolu Haber /Gündem / İşadamlarına operasyon: 52 gözaltı kararı /16 Şubat 2018 11:45

İşadamlarına operasyon: 52 gözaltı kararı

Ankara merkezli 8 ilde işadamlarına yönelik operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

SHABER3.COM

Hizmet hareketine yönelik yapılan hukuksuz operasyonlara devam ediliyor. Ankara merkezli son operasyonda çoğunluğu iş adamı ve esnaf olan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine 8 ilde 22 kişi gözaltına alındı
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