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İşadamlarına operasyon: 52 gözaltı kararı
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İşadamlarına operasyon: 52 gözaltı kararı
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16 Şubat 2018 11:45
İşadamlarına operasyon: 52 gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde işadamlarına yönelik operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
Hizmet hareketine yönelik yapılan hukuksuz operasyonlara devam ediliyor. Ankara merkezli son operasyonda çoğunluğu iş adamı ve esnaf olan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine 8 ilde 22 kişi gözaltına alındı
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