İşadamlarına operasyon: 52 gözaltı kararı

Hizmet hareketine yönelik yapılan hukuksuz operasyonlara devam ediliyor. Ankara merkezli son operasyonda çoğunluğu iş adamı ve esnaf olan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Karar üzerine 8 ilde 22 kişi gözaltına alındı