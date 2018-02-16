Mağdurlardan mahkemede Jet Fadıl'a 'dolandıracak yeni adam arıyor' tepkisi

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden 1 milyar TL civarında para topladığı halde projeleri tamamlamayan Fadıl Akgündüz hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. Akgündüz bir süre tutuklu kaldıktan sonra 2017 yılının mart ayında tahliye edilmişti.

MÜŞTEKİ TÜRKER: 1 MİLYON 50 BİN EURO ÖDEDİM





Hürriyet’in haberine göre Bugünkü duruşmada Akgündüz ile bazı müştekiler katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Müştekilerden Recep Türker, “2011’de Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 30 yakın devre mülk sözleşmesi yaptım. Bunun karşılığında 1 milyon 50 bin euro para ödedim. Sözleşme yaptıktan sonra önceleri az miktarda ancak sonra fazlalaşan kira bedeli aldım. Ortalama 140 bin TL civarında kira bedeli aldım. Daha sonra kesildi. Tapularımı aldım. Şikâyetçiyim.” dedi.





Müştekilerden Mustafa Çelik ise, “2011 yaz ayında Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 12 adet devre mülk sözleşmesi yaptım. Bunun karşılığında bir milyon 200 bin TL ödedim. 30 ay civarında aylık bin TL kira bedeli aldım. 2014’de Maldivler projesinden 60 bin TL karşılığında 2 devre mülk sözleşmesi yaptım. Paramın ödenmesini istiyorum. ‘Para yok’ diyorlar. Ancak yan tarafta bir oteli satın aldıklarını söylüyorlar. Adil Altaylı ve Kamil Aslan isimli arkadaşlarımın da devre mülk yaptıklarını biliyorum. Şirketten alacaklı olan bazı şahısların alacak davası açmışlar. Bu davadan dolayı bu arkadaşların hisselerine icra takibi başlatılarak haciz işlemi yapılacağını duydum. Burada bizim hisselerimizin de yok pahasına elimizden alınma durumu olabilir. Bunu da mahkemenin dikkatine sunuyorum.” diye konuştu.





Diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını söyledi.





AVUKATLAR: AKGÜNDÜZ TAHLİYE HALİNDE PROJEYİ TAMAMLAYACAĞI SÖZÜNÜ TUTMADI





Söz alan müşteki avukatları ise Akgündüz’ün tahliye olduktan sonra projeyi tamamlayacağı yönünde mahkeme huzurunda söz verdiğine dikkat çekerek, müştekilerin mağduriyetlerinin giderilmediğini belirttiler. Akgündüz’ün yeniden tutuklanmasını talep etti.





Mahkeme başkanı projedeki son durumu sorması üzerine Akgündüz şunları söyledi: “Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Burada bazı yerli firmalarla görüştük. Yaz aylarında perakende satışa açacağız. 50-100 yatırımcıyı ikna etmeye çalışıyoruz. Yurtdışından yabancı yatırımcının olmasını biz de arzu ederdik.”





Akgündüz’ün bu ifadesi üzerine mağdurlar, “Dolandıracağı yeni kişiler arıyor.” diye tepki gösterdi. Yeniden bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmeden mahkeme heyeti, Akgündüz’ün tutuklanmasına yönelik talebi reddederek duruşmayı erteledi